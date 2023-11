El antioxidante 40 veces más potente que la vitamina C, según una cosmetóloga

En nuestra rutina de cuidado facial solemos incluir la limpieza, exfoliación, hidratación y protección, así como otros tratamientos específicos según nuestro tipo de piel. Sin embargo, el mundo de la belleza va cambiando y surgen nuevos activos con propiedades beneficiosas que hasta el momento desconocíamos. Es el caso del cobre PCA.

Este compuesto de cobre ayuda a mantener un equilibrio saludable en la piel al regular la producción de sebo y estimular la síntesis de colágeno, contribuyendo así a una apariencia más firme y joven. Además, el Cobre PCA ha demostrado propiedades antiinflamatorias, lo que lo hace beneficioso para personas con piel propensa a la irritación y enrojecimiento. Pero, ¿es cierto que este producto es efectivo?

Cobre PCA: propiedades para la piel

"En los años que llevo en cosmetología, me he topado con pocos activos tan potentes a nivel antioxidante como el cobre PCA. Lo que pocos conocen es que este derivado del cobre es tan poderoso, de hecho, es hasta 40 veces más potente que cualquier tipo de vitamina C, tal y como demuestran los estudios y la aplicación en la piel de usuarios", explica Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

Suena tentador, pero, ¿qué es realmente el cobre PCA? ¿Qué propiedades tiene en nuestra piel? ¿Es compatible con otros productos?

"Es un derivado del cobre que procede de la abreviatura de ‘Copper Pyrrolidone Carboxylic Acid’, una sal de cobre que tiene su origen en un aminoácido presente en el cuerpo humano y que protege la piel con un amplio espectro de protección contra una gran variedad de radicales libres", explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Según un estudio publicado por el Instituto Americano Nacional de Salud sobre el ácido pirrolidona carboxílico y la piel (PCA), este compuesto fue reconocido como un agente hidratante y que todas las preparaciones cosméticas que contienen al menos un 2% del sistema de sales PCA-NaPCA mejoran el estado de la piel seca a corto o largo plazo.

Además, es un gran activo para tratar el acné "capaz de eliminar las bacterias responsables de los brotes y mantiene el equilibrio del pH de la piel, algo que es clave para una piel uniforme, saludable y radiante", según explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Ahora bien, los expertos insisten en que este producto no debe mezclarse con la vitamina C, ya que ambos compuestos se neutralizan entre sí y no hacen su función. "Podemos (y debemos) aplicar vitamina C y derivados del cobre, pero de forma separada, es decir, utilizando un activo por la mañana y otro por la noche para aprovechar todos los beneficios antioxidantes y regeneradores de cada uno de los principios", señala Marta Agustí, directora técnica y prescriptora de rutinas beauty en Purenichelab.com. Así que eso de 'doble o nada', para conseguir multiplicar la eficacia del producto, no funciona.

