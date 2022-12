No hay Navidad que no se repitan, pero, la verdad, ¡no nos importa! Los conocidos como regalos comodín, esos clásicos que nunca fallan y que nos sacan de más de un apuro cuando se acerca la llegada de los Reyes Magos, suelen aparecer bajo nuestro árbol para recordarnos que, al final, lo que importa es que sean útiles y que podamos sacarles mucho partido. Sí, reconocemos que unas zapatillas de casa no suelen ser el detalle más glamuroso, pero sí el más funcional: durante el resto del año, nada más llegar a casa, nos las calzaremos y pensaremos en quien nos las regaló. ¡Gracias por cuidar de nuestros pies!

No son, sin embargo, el único regalo útil que podemos recibir de sus Majestades de Oriente; aunque, si podemos elegir, nosotras sabemos cuál pediríamos una y otra vez: ¿alguien más pensando en un perfume? Las colonias son, si nos gusta su aroma, un básico que rara vez falta en nuestros hogares y que, además, utilizamos a diario. Nada más salir de la ducha, flis flis, y listas para afrontar la rutina; aunque, para ello, hay que tener a mano nuestra fragancia favorita. Nosotras hemos recopilado nuestras siete propuestas preferidas para que te ayuden a escoger una (¡o dos!) y apuntarlas a tiempo en tu carta a los Reyes Magos. ¿Quieres descubrirlas?

Perfumes para regalar en Navidad

Coco Mademoiselle, de Chanel. Una fragancia con perfume oriental y notas de naranja, jazmín y rosa. Está disponible, en Sephora, en cuatro tamaños: 35, 50, 100 o 200 mililitros.

Coco Mademoiselle, de Chanel. Sephora

CK One, de Calvin Clein. Un perfume unisex con una fragancia que nunca pasa de moda. Sus notas cítricas y su fondo cálido crean u aroma inolvidable.

CK One, de Calvin Klein. Primor

Classique, Jean Paul Gaultier. El icónico frasco que contiene un aroma seductor, una fragancia multifacética para mujeres con carácter. La flor de azahar y el jengibre se encuentran entre sus notas aromática.

Classique, Jean Paul Gaultier. El Corte Inglés

Angel, de Mugler. Un recipiente único para una fragancia que invita a alcanzar los sueños. ¿Su aroma? Una mezcla de praliné, frutos rojos y vainilla.

Angel, de Mugler. Sephora

Good Girl, de Carolina Herrera. Un aroma que deja de lado las notas más clásicas de la firma para innovar con una propuesta rebelde cargada de sensualidad gracias a sus notas de café, almendra, jazmín y sándalo, entre otros.

Good Girl, de Carolina Herrera. Perfumes'Club

Nina EDT, de Nina Ricci. Perfecto para quienes prefieren las notas frutales, este perfume está compuesto de aromas cítricos, como lima y limón, manzana caramelizada, vainilla y hasta madera de manzano.

Nina EDT, de Nina Ricci. Primor

Anaïs Anaïs, de Cacharel. Con más de 40 años en el mercado, se ha consolidado como una de las fragancias florales favoritas, con jacinto, madreselva y cedro tejano, entre otros, en su composición.

Anaïs Anaïs, de Cacharel. El Corte Inglés

