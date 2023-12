Cinco peinados para chicas con pelo rizado perfectos para Nochevieja

Ya tenemos el maquillaje y el look que vamos a llevar, pero todavía no tenemos claro qué hacernos en el pelo. En acontecimientos especiales, como Nochevieja, tendemos a apostar por peinados que no llevamos normalmente y que, además, suele ser lo contrario de lo que nuestro cabello natural nos pide. Las chicas con pelo liso se lo rizan y las chicas con pelo rizado se lo alisan y, a veces, abusamos de las planchas para hacernos nuestros peinados favoritos.

Cinco peinados de Nochevieja para pelo rizado

Esta vez vamos a dejar que el movimiento natural del cabello rizado siga su curso y vamos a presumir de rizos haciendo que el peinado se amolde a nuestro pelo y no al revés. La fundadora de Campos Curlyhair, Conchi Arias, nos trae algunas propuestas para brillar en Fin de Año.

1. Recogido con tocado

Primero aplicamos un poco de aceite para proporcionar brillo y control del frizz al cabello. Conchi Arias nos enseña cómo hacerlo: "Mojamos bien la zona superior, hasta la coronilla, y hacemos una raya en el medio. Peinamos para pulir muy bien, usando un cepillo de púas estrechas. Sujetamos el cabello con unas horquillas intrincadas, para mantener el volumen. Aplicamos un gel de peinado para darle un extra de brillo. Sujetamos el cabello sobrante de la forma deseada, por ejemplo, con volumen redondo. Para acabar, decoramos con un tocado".

2. Recogido romántico bajo

Recogido con tocado para pelos rizados. Campos Curlyhair

Podemos conseguir un fabuloso recogido bajo con solo tres trenzas, explica la experta, pero insiste en que no debemos tensionar el cabello, ni apretar mucho la trenza: "Trenzamos un lateral, luego la parte central y, para acabar, el otro lateral. Cuando las tenemos acabadas, llevamos una trenza del lateral al extremo contrario y la sujetamos con un clip; hacemos lo mismo con la trenza del otro lateral y la escondemos por debajo de la primera. Sujetamos con un clip. La tercera trenza, la central, la colocamos por debajo de las otras dos, y volvemos a sujetar con un clip. Después, adornamos el recogido con un accesorio que nos guste. La zona frontal la podemos acabar con flequillo o sin él, para personalizar el look".

3. Trenza en relieve

"Empezamos trenzando por la nuca, cogiendo tres cabos. Vamos añadiendo mechones de un lateral y de otro, pasándolos por debajo de la trenza. Esa es la clave de este look —explica— para conseguir una trenza en relieve y con mucho volumen. Cuando llegamos un poco más arriba de la altura de las orejas, sujetamos el cabello con pinzas o clips. Abrimos suavemente la trenza con los dedos para que quede más esponjosa. Con los laterales que siguen sueltos, hacemos una 'torsade' y los sujetamos en el lado contrario, creando mucho volumen superior. Para que el resultado sea más espectacular, decoramos con un tocado".

4. Recogido alto

Recogido alto para cabello rizado. Campos Curlyhair

Vamos sujetando el cabello, primero un lateral y luego otro, usando horquillas: "El truco está en colocarlas correctamente, para que el recogido no se venga abajo: colocaremos una hacia arriba y otra hacia abajo, enfrentadas entre sí y sujetando la una a la otra (en forma de X). Sujetaremos también la zona de la nuca, elevando el cabello hasta la coronilla", explica.

¿Y qué hacemos con la parte superior? La experta explica que con el cabello que queda en la zona superior, hay que ir haciendo 'torsades' (remolinos retorciendo en cabello) y, en cada una, cogeremos un poquito y tiraremos hasta llegar al cuero cabelludo. "Sujetaremos con un clip y repetiremos hasta que esté todo el cabello. Si queremos quitar volumen, podemos usar un hilo invisible. Para acabar, decoraremos como más nos guste", señala.

5. Cresta curly

La experta nos explica el paso a paso mientras lo va haciendo: "Separamos una sección en la zona frontal superior y la guardamos para el final. En un lateral, cogemos tres cabos y trenzamos al mismo tiempo que vamos incorporando mechones de abajo, para que quede un efecto pulido y tirante. Al llegar a la nuca, anclamos con un clip. Hacemos lo mismo en el otro lado y, después, acabamos de colocar el cabello como más nos guste. Pasamos a la zona superior: dividimos en dos partes; con un trocito, creamos un poco de volumen y, con el otro, dividimos en dos y cruzamos los mechones, cada uno hacia el lado contrario".

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.