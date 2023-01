Los moños siempre han sido el peinado más recurrente para que no nos moleste el pelo o simplemente no queremos que algunos mechones nos caigan sobre la cara cuando estamos concentradas. A diferencia que las trenzas u otros recogidos más elaborados, los moños son un peinado de combate.

En ocasiones, los llevamos para lucir recogidos sencillos, pero románticos, con ese aire de delicada feminidad que aportan a cualquier look (sobre todo si le añadimos alga una onda suelta), ya sea para una boda, una cena o alguna ocasión especial. Sin embargo, en los últimos años este peinado ha sufrido una gran revolución gracias a las modelos y estrellas influyentes que lo han modernizado hasta convertirlo en un recogido imprescindible para el día a día, eso sí, en una versión glamourosa.

Bella y Gigi Hadid o Hailey Baldwin son algunas de ellas que han convertido el moño en un básico y cuanto más tirante, mejor. Ellas lo llevan en sus looks 'off duty' (fuera del trabajo), pero nosotras ya lo hemos incorporado incluso en los looks de oficina, haciendo de este recogido el peinado más versátil de todos.

Sin embargo, no cualquier moño vale, ya que no es el mismo el que nos hacemos en casa un domingo para limpiar la casa como el que podemos llevar a una cita o una salida con los amigos. Por ello, una buena ejecución es imprescindible y, por suerte, contamos con Mónica Duque, directora de Salón Seensay, para que nos dé las claves.

Bella Hadid es la reina de los moños pulidos Getty Images

El moño bajo está triunfando tanto por sus numerosas ventajas: despeja el rostro para que el pelo no moleste a la hora de trabajar; no es tirante en la zona de la raíz (algo que se agradece mucho con el paso de las horas) y proporciona un aspecto arreglado sin tener que pasarnos mil horas peinándonos... Pero es que también es una opción infalible para ocasiones más especiales, ya que es sofisticado y seductor, estiliza la zona del cuello y se puede combinar con todo tipo de 'outfits'.

"Podemos darle un giro a este peinado para volverlo más actual y juvenil, con la ayuda únicamente de dos gomas de pelo. Es un look muy fácil de trabajar, duradero y, además, muy favorecedor, ya que despeja el rostro y resalta los rasgos", explica la experta en tendencias Mónica Duque. "Lo combinaría con un maquillaje 'nude' para el día y, si queremos transformarlo en un look de noche, intensificaría la zona de los ojos con un 'smokey eyes' o con un delineador de un color vibrante", sugiere.

Jennifer Lawrence suele recurrir a los moños bajos en las entregas de premios Getty Images

Cómo hacer un moño bajo paso a paso

Para que no nos perdamos nada, Mónica Duque nos ha hecho un paso a paso con el que es imposible que algo nos salga mal, palabra de experta.

Texturiza: Para conseguirlo, usa el secador a mínima potencia y máximo calor, y un cepillo (mejor si es de madera) para aportar volumen y elevar un poco la raíz. Trabaja una base pulida: buscamos un acabado liso, especialmente en la zona frontal, que podemos acabar de pulir con cepillo y secador o con la ayuda de una 'styler'. Después, haz la raya en medio o lateral, según prefieras. Recoge el pelo en una coleta baja a la altura de la nuca y sujeta con una goma. Coloca otra goma al final de la coleta y súbelo todo hacia arriba, enrollando en una misma dirección, como si fuera un cordón que rodea el conjunto del moño. Sujeta con horquillas, aplica un poco de spray fijador... ¡Y listo!

