¿Es cierto que van a prohibir el retinol? Resolvemos las dudas con un experto

Cosmético antiedad por excelencia, se ha ganado su fama a golpe de resultados visibles en cuestión de semanas, de ahí que todas las alarmas hayan saltado entre las consumidoras al escuchar la noticia de una posible prohibición del retinol en Europa. Esto es lo que nos cuenta la farmacéutica Estefanía Blanco sobre las nuevas limitaciones de la Unión Europea sobre el retinol y por qué no debemos alarmarnos.

Todas las amantes del 'skincare' pueden estar tranquilas, el retinol no desaparecerá de nuestra rutina pero sí debemos poner cierta atención a partir de ahora. Más aún cuando se haga oficial el borrador de la normativa europea que limita la concentración de este activo, casi, milagroso para que su uso sea aún más seguro e igual de efectivo que hasta ahora.

Las nuevas reglas del juego del retinol en Europa

Lo primero que deja muy claro la farmacéutica Estefanía Blanco y que te hemos adelantado en las primeras líneas de este artículo es que el retinol no se va a prohibir: "Realmente no se va a prohibir el retinol lo que sí que se ha publicado es una normativa europea que restringirá el retinol a una concentración máxima del 0,3% para productos faciales y del 0,05% para los corporales."

La razón de ser de esta nueva regulación es que anteriormente no existía un límite legal. Así pues, podíamos encontrar en el mercado cosmético productos con hasta un 1% de concentración.

Si bien el retinol no es un principio activo peligroso y existe mucha evidencia científica sobre sus resultados así como la seguridad de uso del mismo, es importante hacer un uso responsable. "Lo que ocurre es que últimamente debido al 'push' de las redes sociales se ha empezado a hacer un consumo injustificado y desmesurado sin criterio del retinol. Este al utilizarse a concentraciones muy elevadas puede provocar una irritación aguda inicial conocida como dermatitis por retinoides, pero en ningún caso esto supone un riesgo para la salud", asegura Estefanía Blanco.

A partir de 2025, solo médicos podrán prescribir concentraciones altas de retinol. Unsplash

Toda esta nueva regulación afectará a aquellos productos cosméticos de venta libre al público y también incluye cláusulas sobre otros principios activos ácidos. Solo médicos podrán prescribir concentraciones más altas, en cuyo caso requerirán un seguimiento como ya sucede con el ácido retinoico y la hidroquinona. La fecha oficial en la que se harán efectivas todas estas medidas aún no están fijadas pero según prevé el borrador, se hará oficial entre 2025 y 2026. Los plazos para su cumplimiento serán de 18 meses para dejar de fabricar los productos con mayor concentración y de 36 meses para agotar el stock de los mismos. Si tu cosmético preferido con vitamina A en cualquiera de sus formas supera ese 0,3% será mejor que te hagas con él antes de que lo descataloguen.

En caso de que te preocupe la pérdida de eficacia y resultados a la hora de utilizar un producto cosmético con menor concentración una vez quede instaurada la nueva normativa europea, Estefanía Blanco tiene noticias para ti. "No cambiará su efectividad. El retinol al 0.3% ya aporta muchísimos beneficios, y en la mayoría de los casos no es necesario optar por concentraciones superiores a no ser que se trate de patología, en cuyo caso los dermatólogos seguirán teniendo acceso a concentraciones mayores".

Y para aquellas que se han pasado a la alternativa vegana del retinol, tenemos la gran buena noticia: los productos formulados con bakuchiol quedan exentos de esta normativa, pues aunque sus resultados son similares sobre la piel, no son una forma de vitamina A.

