Así protegerás, de verdad, tu piel del frío

El invierno, como todo, tiene sus 'lovers' y sus 'haters', pero hay una cosa cierta: tanto si lo odiamos como si lo amamos, a nuestra piel no le viene bien. Ya no solo por exponerla a bajas temperaturas (que también) sino por los cambios térmicos bruscos entre interior y exterior, el viento y el ambiente reseco que se respira en general. Estos factores ambientales propician una respuesta del organismo que es la causa principal del padecimiento de la dermis en esta época del año.

La doctora Elena Jiménez, cirujana plástica y médico estético (directora médica de Eleca Clinic) lo explica de este modo: "El efecto que suele tener un clima frío sobre nuestra piel, principalmente, va a ser una vasoconstricción. A raíz de ella se va a producir una desecación de la piel y una deshidratación. Como defensa, al sentir la agresión térmica del frío, la propia piel se ‘engrosa’, por lo que notamos que está más áspera al tacto y más gruesa". Esto hace que el aspecto de la piel cambie por completo, tal y como nos explica la doctora Dra. Paloma Borregón, miembro del GEDET (grupo español de dermatología estética y terapeútica): "se irrita, se deshidrata, pierde agua, se ve menos jugosa, se marcan más las arrugas y está menos luminosa, siendo especialmente sensibles zonas como los labios, la piel del contorno de los ojos o las mejillas".

Ambas doctoras coinciden en que los activos cosméticos que hay que buscar para cuidar y proteger la piel son "aquellos que nos hagan mantener la hidratación de la piel y son principalmente dos, el ácido hialurónico, porque tiene la capacidad de atrapar agua y nos ayuda a que la piel esté más jugosa; y las ceramidas, que son lípidos, forman la capa protectora de la piel y hacen que esta retenga mejor el agua".

Rutinas diferentes en verano y en invierno

Cuando le preguntamos a la doctora Jiménez si hay que cambiar de ritual cosmético según la estación del año, no lo duda: "Sí, clarísimo, deberían ser diferentes. En verano hay que tener mucho cuidado con el uso del retinol, por ejemplo, convendría ponerlo específicamente por la noche y con una protección solar importante. En invierno el retinol se puede poner con más tranquilidad aunque siempre acompañado de protección solar. Las ceramidas y el ácido hialurónico que hemos mencionado anteriormente, en el invierno funcionan muy bien pero en verano no, ya que no nos interesa tener una capa protectora frente a un choque térmico, puesto que, a no ser que abusemos de aires acondicionados a bajísima temperatura, no los suele haber".

La textura de la cosmética que se usa en cada estación también es importante y debe ajustarse al ambiente y a las necesidades de la piel. Si en invierno buscamos fórmulas untuosas y que aporten confort, aunque tarden más en absorberse, en verano necesitamos una galénica ligera que no aporte exceso de lípidos y que se absorba con rapidez.

Y no hablamos solo de la piel del rostro, las manos, en invierno, también sufren mucho a consecuencia del frío.

Tus aliados contra el frío

Lumicity de Valmont D.R

Protección. Tratamiento con SFP 50, iluminador, perfecto para los días soleados de invierno. Lumicity, de Valmont (175 €).

Crema Ydroa D.R.

Crema reparadora. Aporta una alta hidratación, restablece la función barrera, repara y reduce rojeces e irritación. BioRestoring crema reparadora (69 €), de Ydroa.

La Cabine D.R.

Escudo diario. Con ácido hialurónico y ceramidas que humectan y suavizan la piel. Crema 5xpure A H, laCabine (9 €).

Crema de noche Mila Bonis D.R.

Piel dormida y cuidada. Crema de noche oleo nutritiva que repara, reafirma y nutre la piel Mila Bonis (49 €).

Crema Ydroa D.R.

Crema reparadora. Aporta hidratación, repara la barrera y reduce rojeces. BioRestoring, de Ydroa (69 €).

Crema de cara Midningth D.R.

¡Qué alivio!. Crema de noche antiedad que alivia y restaura. Face Cream 00 23, de Midnight (33,75 €).

Crema Revitalift D.R.

Con ácido hialurónico y ceramidas. Además, rellena arrugas. Revitalift Filler, de L’Oréal Paris (25 €).

Crema Cerave D.R.

Multiusos. Protege y repara la piel seca y agrietada. Bálsamo reparador avanzado de cara y cuerpo Cerave ( 10 €).

Kiehls Stick facial D.R.

'Cacao facial'. Stick facial que fortalece la barrera cutánea, Ultra Facial Barrier Balm, de Kiehl’s (35 €).

Neutrogena Crema de Manos con perfume D.R.

Buenas manos. Con glicerina y vitamina E, restaura, repara e hidrata. Crema de manos, Neutrógena (7,80 €).

Eight Hour, Elizabeth Arden D.R.

Reparación. Clásico bálsamo para pieles secas e irritadas. Eight Hour, de Elizabeth Arden (19 €).

Serum Valquer D.R.

Larga duración. Con ácido hialurónico y vitamina B5. Sérum Juicy Skin, de Valquer ( 20 €).

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.