12 propósitos para 2024 que, si los cumples, te harán sentir (y verte) mejor

Arranca enero y como cada año tenemos una lista de objetivos a cumplir. Aquí van doce que nos harán estar más saludables, tener mejor piel y vernos más guapas. ¿Lo más importante? que sean asumibles, ¿lo menos? la opinión de los demás respecto a ellos. Solo una recomendación, si te estresan los propósitos, deja que todo fluya y no planifiques.

1. Doble limpieza

Consiste en limpiar el rostro a diario con una fórmula en aceite seguida de gel. Da mucha pereza pero la piel lo agradece… La farmacéutica Noelia Lomas sus beneficios de este ritual: “El aceite disuelve el maquillaje y los restos de polución; y el gel prepara la piel para recibir el tratamiento posterior. Aceite desmaquillante y gel limpiador de Skinroutine by Paloma Sancho, desde 16€/ud. Serum firmeza, de Mila Bonis (53 €).

Productos doble limpieza D.R

2. Dormir bien, sentirme mejor

No se trata de dormir más horas, que también, sino de que la calidad del sueño sea buena, según un estudio realizado por la OCU “el 70% d ellos españoles afirma tener mala calidad de sueño”. Para facilitar el descanso conviene cenar alimentos ligeros, olvidarse del móvil y crear un ambiente de relax en el dormitorio. Bruma relajante para la almohada, de L’Occitane, 20 €.

Bruma para almohada L'Occitane D.R

3. Ejercicio diario

Aunque sean 20 minutitos al día. Realizar ejercicio diario ayuda a disminuir el estrés, desdeSalud IMQ indican que el deporte lo reduce un 40%. Por un lado, esto sucede porque el ejercicio produce endorfinas, neurotransmisores que generan alegría y felicidad. Por otro, reduce la producción de hormonas, como la adrenalina y el cortisol, que provocan nerviosismo. Mallas de The Norh Face, 35 €.

Mallas de The North Face D.R

4. Disfrutar sin remordimientos

Es uno de los propósitos más importantes de esta lista. Ante cualquier plan apetecible como una escapada, una cena fuera de casa, etc la actitud siempre tiene que ser la de disfrutar. Nada de contar calorías o de pensar en la clase de yoga que nos hemos saltado. Hotel restaurante Habitat Cigüeña Negra, Valverde del fresno (Cáceres).

Hábitat Cigüeña Negra D.R

5. Tiempo de desconexión

¿Cuánto hace que no nos damos un buen baño o nos tumbamos simplemente a leer?. Tener tiempo libre para descansar y desconectar ayuda a rendir mejor cuando se retoma la actividad. Olvidémonos del FOMO (fear of missing out), o temor a perdernos algo y simplemente descansemos. Somos violetas, de Marta Galisteo (ed. Libros y literatura).

Portada de la novela Somos violetas, de Marta Galisteo. D.R

6. Cuidar la espalda

A partir de los 40 es más probable sufrirlo por el desgaste natural de los huesos por eso hay que mantener fuerte la musculatura lumbar y cervical para compensar y que sujeción sea buena. “La postura correcta, el calzado (ni plano ni muy alto) y la practica de ejercicios de estiramiento a diario”, son algunas de las recomendaciones de fisioterapeutas del centro de bienestar Oxigen.

7. Revisar malos hábitos

Sin volvernos locos pero sí conviene revisar y corregir en la medida de lo posible malos hábitos relacionados con la alimentación, el sueño, el tabaquismo. “Una dieta equilibrada y rica en ácidos grasos como el Omega 3 ayudan a desinflamarel organismo y a sentirnos mejor”, asegura la Bioquímica María Hernámdez-Alcalá, fundadora de Futurlife.

8. Redescubrir tesoros cercanos

A veces lo que tenemos más a mano es lo que más tarde descubrimos. ¿Conocemos nuestra ciudad? ¿nuestro entorno más cercano? Es el momento de visitar rincones desconocidos o famosos monumentos que, por tenerlos tan cerca, retrasamos el momento de conocer o redescrubir.

Catedral de la Almudena, Madrid, de noche. Jorge Salvador / Unsplash

9. Encontrar mi tono de base de una vez por todas

Este va a ser el año. Le hemos preguntado a uno de los maquilladores más top, Reza Zaimeche, make up artist de Prada y su respuesta no deja lugar a dudas: “Para dar con tu base no hay que probarla en la mano, el lugar adecuado es la línea del mentón donde se unen cuello y cara y debe ser lo más parecito a tu tono”. Base Prada reveal (33 tonos), 60 €.

Base maquillaje de Prada D.R

10. Practicar hobbies

Pintar, escribir, ‘lettering’, cocinar… es importante no descuidar nuestras aficiones. Cuando practicamos algo que nos gusta sin esperar nada de ello, ni objetivos, simplemente por el placer de hacerlo el tiempo pasa volando y la ansiedad y el estrés se reducen. Pack Hand lettering & calligraphy, de Base, 14,25 €.

Pack Hand lettering & calligraphy, de Base, 14,25 €. D.R

11. Dar con el corte de pelo perfecto

¿Cuántas veces hemos ido a la peluquería con la foto de la famosa de turno para intentar recrear su corte de pelo? ¿Y cuántas ha salido bien? Según el peluquero Josué Moreno, “es un error pretender que un corte o un peinado quede bien al todo el mundo, pide consejo al experto y en función de tus rasgos dará con el look perfecto”.

Jennifer Lawrence luciendo un corte bob escalado con flequillo hacia el lado. Instagram / @jenniferlawrence_

12. Nada de frustrarse si no se cumplen

Es el último de la lista pero el que más hay que empeñarse en cumplir. Si los propósitos marcados no son posibles (por lo que sea) en el periodo que nos hemos marcado hay dos opciones: ampliar el plazo o adaptar el propósito a uno más asumible. ¡Suerte y felices propósitos!

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.