¿A qué edad se debe empezar a usar retinol? Cómo incluirlo correctamente en tu rutina de cuidado facial

El interés por los tratamientos de medicina estética que prometen un efecto 'antiedad' no para de aumentar en España. Solo en 2021 se realizaron más de 800.000 procedimientos de este tipo con el fin de rejuvenecer el rostro de quienes se someten a ellos. Sin embargo, muchos podrían haberse evitado con una rutina de cuidado facial adecuada con el retinol como ingrediente estrella.

Qué es, cuándo incluirlo y cómo hacerlo de manera segura nos lo explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8 y Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

Qué es el retinol y cuáles son sus beneficios para la piel

La respuesta completa a este interrogante nos la da Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8: "La piel siempre necesita vitaminas para equilibrarse y algunas de esas vitaminas le ayudan a regenerarse. La mejor de ellas es la vitamina A y de ella derivan los retinoides, entre los que están el retinol, el retinal o el retinil retinoato. Los retinoides son el estándar de oro antiedad".

La razón por la que los retinoides se consideran el secreto de la juventud es porque "a nivel de regeneración de la piel, trabajan a nivel celular, consiguen que la piel se regenere desde las capas más profundas desplazando las capas más viejas o las células muertas hasta la superficie, logran sintetizar mayor cantidad de colágeno y elastina y hacen que la piel se vea más rellena y elástica. También, tratan la pigmentación con su acción renovadora y así ayuda a que desaparezcan las machas. En situaciones de acné es clave, sobre todo el retinal, porque tiene acción antibacteriana, colabora en la cicatrización y en la renovación de la piel".

Cuando debería comenzar a usar retinol

El retinol podría ser utilizado a cualquier edad, si bien no suele recomendarse en menores debido a la ausencia de estudios que abalen sus beneficios en estas tempranas edades. Lo que sí es cierto, como cuenta Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, es que “el retinol se puede aplicar a cualquier edad y beneficia a cualquier edad dependiendo del problema que se tenga en la piel.

En pieles jóvenes, que son más reactivas y suelen tener brotes de acné, es uno de los principios activos fundamentales a la hora de regenerar la piel, de seborregular y reducir todos esos procesos de esos brotes.

En pieles más maduras, el retinol es fundamental "para tratar aspectos como la pigmentación o las arruguitas. Es decir, no hay edad para usarlo, se puede usar a todas las edades, pero en cada edad nos beneficiaremos mejor de cada una de sus propiedades".

Cómo incluir retinol en tu cuidado facial

El retinol "se puede incluir en cualquier rutina de cuidado, lo único que la mayoría de los retinoles (o retinoides) necesitan siempre un periodo de adaptación. Se suele incluir en la rutina de noche porque, salvo el retinil retinoato, son fotosensibles, por lo tanto, por el día pierden su actividad".

La recomendación de utilizar retintines en la noche también se debe a que la piel experimenta un periodo de adaptación, la retinización, en el cual la piel se vuelve algo más seca y pueden aparecer rojeces.

Precisamente por eso se recomienda aplicar el retinol tres veces a la semana los primeros 15 días. Los 15 días siguientes, en días alternos y, cuando llevemos un mes usándolo, se puede aplicar a diario.

Además, también se suele sugerir que los retinoides siempre se apliquen junto a otros cosméticos que sean muy hidratantes, calmantes y emolientes para que contrarresten ese periodo de adaptación en la que la piel se puede irritar. "Estos productos, que conseguirán retener la humedad en la piel, tienen que ser muy ricos y nutritivos y que cuenten con activos como el ácido hialurónico, escualano, ceramidas", recomienda Elisabeth San Gregorio.

No debemos temer al retinol, "es un principio muy, muy seguro. Las nuevas formas de retinoides y de vitamina A están cuidadosamente formuladas en casi todas las marcas del sector cosmético para que estén muy estabilizadas, que no se oxiden, que vayan vehiculizadas para que la molécula llegue a donde tiene que llegar y no se degrade en el camino quedándose en la superficie de la piel para que sean más eficientes. Son seguros, si no, no se venderían" tranquiliza Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode, a todas las que estén pensando en comenzar a introducirlo en su rutina.

Este principio rejuvenecedor puedes encontrarlo en diferentes presentaciones, siendo las más comunes el formato sérum o la crema hidratante. Si buscas un mayor resultado, lo mejor es apostar por su versión serum aunque existen hidratantes muy potentes. A continuación un top tres de productos con retinoides:

Retinal Calm Serum Lico Cosmetics

El sérum 'retinal calm' de Lico está formulado con retinal e hidroquinona de nueva generación. Está diseñado para ser tolerado por pieles secas y sensibles y previene la formación de manchas. También reduce la intensidad y el color de las ya existentes gracias a la Gayuba presente en su formulación. (Precio: 47,90€).

CRYSTAL RETINAL 6 - Suero de Noche Retinal Estable Vitamina A Medik8

El suero innovador 'crystal retinal 6' de Medik8 reinventa el cuidado de la piel con la vitamina A. Contiene retinaldehído, el retinoide de nueva generación que actúa 11 veces más rápido que el retinol y está disponible en una serie de 5 concentraciones progresivas para adaptarse a cada piel según su tolerancia. (Precio: 82€).

HIGH POTENCY RETINOL RECOVERY OVERNIGHT MOISTURIZER Perricone MD

Si eres más de buscar la versión en crema, la 'High Potency retinol recovery overnight' de Perricone MD es hidratante y ultra nutritiva. Recomendada para dejarla actuar durante la noche, gracias a sus tres formas de retinol ayuda en la recuperación natural de la piel disminuyendo arrugas y líneas de expresión. También ofrece una barrera protectora para la hidratación de la piel consiguiendo un rostro firme, terso y descansado. (Precio: 102€).

El mito que deberías desterrar del retinol



Aunque sí requiere de un periodo de adaptación, no siempre tiene efectos secundarios cuando lo implementamos. Lo normal es que con las fórmulas tan avanzadas con las que trabajamos no se note ni esa sequedad ni rojez y empieza a ser un mito porque las fórmulas han avanzado mucho.

Otro mito muy extendido es que no se pueden combinar los retinoides con la vitamina C porque dicen que ambos tienen acción exfoliante y eso no es verdad, de hecho, juntos se hacen más fuertes y actúan en sinergia para rejuvenecer la piel, mejorar la pigmentación, promover la síntesis de colágeno y elastina, reducir los poros, entre otros beneficios. Hay cosméticos que cuentan con estos dos activos en su formulación, sin embargo, lo más común es aplicar por el día la vitamina C, que es cuando vamos a estar en contacto con el sol y, por la noche, el retinol.

Además, "hay otra falsa creencia y que mucha la gente se piensa que si usas retinol de día te irrita, pero lo que ocurre con la luz del sol es que el retinol se desactiva y no tiene sentido utilizar un producto que por el día no va a hacer su función", cuenta Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

