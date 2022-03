Que una base de maquillaje sea vegana no significa que necesariamente sea buena para la piel. Puede ser puro marketing. Hay empresas que ponen el cartel de vegano con el petróleo entre sus ingredientes, porque se puede, porque no mienten, porque se amparan en el greenwashing. Pero el petróleo, aunque de origen vegetal, no es respetuoso con nuestra piel.

La certificación ECO asegura al planeta y a la piel. En palabras de Paola Gugliotta, master en Dermocosmética, postgrado en Harvard y fundadora Sepai y APoEM: “Que sea vegano no significa que sea ecológico ni más respetuoso con la piel, puede ser vegano y totalmente sintético y tener cero componentes de origen natural”.

La piel absorbe el 60% de cualquier cosa que le pongamos por lo que hay que poner atención desde la base, en este caso de maquillaje. “El reemplazar con ingredientes naturales (como Aloe Vera, extracto de tila o aceites esenciales entre otros) supone un aporte de vitaminas, minerales y antioxidantes que benefician la piel. Además, evitan reacciones, sobre todo en las pieles más sensibles, con acné, eczema, rosácea que se ven agredidas con los químicos” explica Ramón Glieneke, CEO de Planthia.

¿Cuál comprar para que no nos la den con silicona?

Sara Porta, especialista en formulación de Freshly Cosmetics, resalta la importancia del etiquetado ECO, como gran punto de inflexión a la hora de elegir la más respetuosa con la piel y el medioambiente. Sus bases de maquillaje contienen ingredientes procedentes de cultivos ecológicos como aceite de semillas de girasol y extracto de menta piperita, amobos ecológicos.

Buena cara sin cubrir demasiado

Gel Creme bonne mine teinte, Clarins Cortesía

Gel-crema con color efecto buena cara. ¿Su secreto? extractos de: semilla de acerola para una tez de aspecto fresco y rosado; de baya de goji, potenciador de energía, de ácidos de pulpa de tamarindo para alisar la textura de la piel y de higo para hidratar (25 €).

Con certificación ECO

Base maquillaje fluida, de Saigu. Cortesía

Penetra en la piel para dejarla llena de luz y con un aspecto hidratado, jugoso y saludable con certificación ECO (32 €).

Natural y con SPF 20

Base de Maquillaje Fluida Correctora, Eau Thermale Avène Cortesía

Vegana y natural, está diseñada para pieles sensibles. Cuenta con protección SPF 20 contra los rayos UV y protege del fotoenvejecimiento gracias al pretocoferil (20.60 €)

Con gengibre y chía

Mass Colour Botanic & Mineral Foundation Cortesía

Base eco que unifica el tono del rostro, conservando su belleza natural. Formulada con 99% de extractos ecológicos de jengibre y chía, con acción antioxidante, extracto de perlas, y sílice matricial con poder reafirmante único

(42 €)

Cobertura Natural y SPF 50

+Farma Dorsch CC Cream. Cortesía

Vegana y natural en un solo tono, proporciona un color muy natural y cubre imperfecciones adaptándose a todo tipo de pieles. Además, cuenta con alta protección solar (SPF 50) y protege la piel contra los daños de la polución

(39,90 €).

Acabado satinado y natural

Satin Skin cream foundation, de Freshly cosmetics. Cortesía

Con acabado satinado y de cobertura media. Su composición, con un 99,9% de ingredientes naturales como las microesferas de bambú, una forma biocompatible de ácido hialurónico vegano y mantecas y aceites vegetales no grasos, hidrata y cuida la piel aportando la suavidad que necesita (22 €).