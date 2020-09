¿Qué es la reserva de dominio de un vehículo y cómo puede afectar a la compra de un coche de ocasión?

La forma más habitual de adquirir un vehículo nuevo suele ser financiándolo, ya que los precios de los coches a estrenar suponen sumas demasiado elevadas como para pagarlas en el momento de la compra. Sin embargo, esta costumbre más que cotidiana puede afectar luego a la venta de ese mismo vehículo si no se resuelven cláusulas como la reserva de dominio.

¿Qué es la reserva de dominio? Pues es una cláusula del contrato de compraventa de un vehículo por la que la entidad bancaria o financiera se asegura de recibir el pago, ya que le da derechos sobre el bien financiado (en este caso, un coche) hasta que la deuda se haya resuelto.

Este mecanismo legal le da el dominio y la propiedad a la entidad que haya financiado el precio total del vehículo, por lo que el usuario no tendrá pleno derecho sobre el coche (aunque disfrute hasta resarcir la deuda de su posesión) hasta que pague la última cuota.

¿Cómo afecta a la compra o la venta de un coche de segunda mano?

La reserva de dominio es una de las cargas administrativas que se pueden consultar solicitando el Informe del vehículo en Tráfico, por lo que es un aspecto que puede condicionar la compra o la venta de un vehículo de ocasión.

En primer lugar, como usuario de la posesión del vehículo (que no propietario, como se ha señalado arriba), hay que entender que hasta que no se satisfaga la deuda con la entidad y el coche esté bajo reserva de dominio no puede venderse, darse de baja y ni siquiera regalar. Una vez que todas las cuotas estén abonadas, será necesario retirar todas las anotaciones, incluida la reserva de dominio, para poder vender el coche.

En caso de ser el comprador de un vehículo de segunda mano, es importante consultar antes las cargas administrativas que figuran en su informe ya que si el coche está bajo reserva de dominio no será posible cambiar la titularidad del mismo.

Si se ha adquirido un vehículo de ocasión y se descubre a posteriori que todavía tenía la reserva, hay que averiguar si la deuda del anterior conductor está pagada. En caso de que lo esté, el nuevo comprador puede iniciar el procedimiento para anular la reserva de dominio.