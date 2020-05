En caso de que quieras vender, ¿sabes cómo se calcula el valor de tu coche?

La compra de un coche siempre es una inversión que puede dar rentabilidad en un futuro pero, para ellos, hay que prestar atención a una serie de factores y elementos que puede influir sobre el mantenimiento del vehículo y su futuro valor de mercado, así como a la devaluación del mismo.

La depreciación es el fenómeno que más directamente incide sobre el valor de tu coche para cuando quieras venderlo. Durante el primer año, hay que hacerse a la idea de que el vehículo perderá entre el 20 y el 30% de lo que costó inicialmente. Es decir, si compramos un coche que ha costado 20.000 euros, en un año su valor habrá bajado hasta, al menos, los 16.000 euros. El descenso en los años posteriores ronda el 6%.

Todas estas cantidades se refieren al valor venal del coche en cuestión. Esta cantidad es, en resumen, el precio por el que un vehículo usado puede venderse en el mercado de segunda mano y es la cantidad que, muchas veces, manejan las aseguradoras para ofrecer las ofertas de las pólizas. Pero, obviamente, también entre en juego el precio final al que, efectivamente, consigue venderse el coche: el valor residual.

Este último concepto es que debe importarnos, ya que se será la cantidad concreta por la que consigamos vender en el coche en el mercado de segunda mano. A este valor le pueden afectar la antigüedad del vehículo pero también los kilómetros recorridos, los extras que se hubieran seleccionado en el momento de la compra… Y aspectos más técnicos como las revisiones y tener favorables todos los informes de las últimas ITV.

Los mejores consejos para tasar tu coche, si te has decidido a venderlo, pasan por visitar varios centros, concesionarios o desguaces, para conseguir una tasación justa ya no sobre el valor venal si no sobre el residual de tu vehículo. Recuerda que los libros de mantenimiento y las revisiones que le hayas realizado al coche te darán más puntos en la cantidad total.