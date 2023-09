Este es el vehículo eléctrico que ha sido un fracaso millonario en Europa

La electrificación del motor es el presente y el futuro de España, de Europa y del mundo entero. Los coches híbridos, híbridos enchufables y eléctricos se han convertido en protagonistas de las carreteras, aunque esa revolución también ha traspasado el automóvil y ha llegado al sector de los camiones. Iveco ya prepara sus vehículos de hidrógeno para afrontar los próximos años en el mercado, pero hay ocasiones en las que proyectos no funcionan del todo como se esperaba.

Ya no solo es que fracasen estrepitosamente, sino que también provocan pérdidas multimillonarias a los responsables. Hace unos años, la empresa Siemens sacó a la luz un proyecto que pretendía cambiar para siempre el mundo de los transportes y que traería multitud de beneficios al medioambiente... aunque acabó siendo un absoluto fiasco.

Camiones con catenarias

Camión Scania haciendo pruebas en Alemania Scania

El conglomerado alemán pretendía instalar catenarias en los carriles derechos de las autopistas europeas para reducir el tiempo en el que los camiones y vehículos debían utilizar los motores de combustión tradicionales y así reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. El plan era implantarlas en ciertas partes de la vía para alternar la energía eléctrica con los carburantes habituales.

Según la Unión Europea, el 25% de los gases nocivos que se emiten en carretera provienen de vehículos pesados como el transporte de mercancías, por lo que el organismo lleva tiempo queriendo reducir esa cifra. Y en el año 2016, al grupo Siemens se le ocurrió la idea de los camiones con catenarias. Según los datos del propio conglomerado, se ahorrarían 6 millones de toneladas de dióxido de carbono y millones de euros en combustible. Para realizar las pruebas incluso habían cerrado una colaboración con Scania para fabricar prototipos de camiones.

Un rotundo fracaso



Camión con catenaria en una prueba en Suecia Siemens

Se llegaron a instalar catenarias de varios kilómetros tanto en Suecia como en Alemania, donde se llegó a abrir su primera carretera con catenarias, y el plan era incluso aumentar la inversión de cara a este 2023. Pues en vez de seguir construyendo más, van a hacer todo lo contrario: demoler las infraestructuras construidas para el proyecto.

Hay varias razones que han llevado a tomar esta determinación: la primera es que el ahorro de emisiones de dióxido de carbono no era tanto como el esperado, por lo que no compensaba la inmensa cantidad de dinero invertido (prácticamente 200 millones de euros, que ahora se perderán), además de que no había camiones suficientes para realizar las pruebas, ya que Scania ha entregado los prototipos hace muy poco.

A todo ello hay que sumar el hecho de que las vías se desgastaban rápidamente, por lo que el megaproyecto de Siemens ha sido un absoluto chasco. Aunque ya hay nuevas ideas acerca de carreteras renovables, todavía hay que esperar un tiempo para que sean una completa realidad.