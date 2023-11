El trucazo para dejar los faros del coche como nuevos con dos ingredientes que todos tenemos en la cocina

Las luces son un elemento esencial que siempre se deben llevar en buenas condiciones cuando circulamos por España, ya que, si no no se encuentran en estado óptimo, lo más posible es que nuestro vehículo no supere la Inspección Técnica del Vehículo (ITV).

Por tanto, uno de los elementos de los que se componen la luces y que deben presentar una buena apariencia son los faros, por lo que debes tomar nota a estos consejos para llevarlos siempre muy limpios con solo utilizar dos ingredientes que se suelen tener por casa.

¿Qué es lo mejor para limpiar los faros?

En este caso, se recomienda pulir esta pieza con dos ingredientes de cocina que son el limón y el bicarbonato. El procedimiento es muy sencillo, en un recipiente exprimimos un limón y le añadimos una o dos cucharadas de bicarbonato, para después remover bien.

Una vez la mezcla esté lista, solo es necesario utilizar un trapo o una esponja para proceder a pasarlo por la superficie del faro. Por otra parte, hay usuarios de redes sociales que directamente echan el bicarbonato sobre medio limón y frotan directamente el faro con la fruta, pero esta acción puede dejar algo de rastro.

¿Con qué otra forma se pueden limpiar los faros?

Existen otras maneras que nos podemos encontrar por Internet en la que recomienden pulir los faros del automóvil con otros productos, por ejemplo, es posible llevarlo a cabo utilizando vinagre con bicarbonato.

También se ha dado a conocer en redes sociales la posibilidad de limpiar los faros con pasta de dientes, para después retirarla con un paño húmedo y posteriormente secarlos con un trapo seco. Por último, es preciso señalar que también existen productos específicos para pulir los faros en el mercado, como los abrillantadores.

¿Cuánto es la multa por llevar una luz fundida en el coche?

Al llevar la luz fundida, la visibilidad en la carretera bajará considerablemente, por lo que la sanción si la Guardia Civil observa esta situación será de 200 euros, ya que es una obligación legal y deberá ser subsanada lo antes posible. Por otra parte, no supondrá la retirada de puntos.

Por otra parte, la multa será la misma independientemente de que luz o luces estén fundidas, ya que da igual que sea la luz de freno, los intermitentes, las de posición o la luz de la matrícula. Por ello, es conveniente revisar habitualmente las luces de tu vehículo para evitar improvistos y futuras multas.