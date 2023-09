Mito o realidad: ¿te pueden multar por adelantar a la Guardia Civil en España?

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil es quien se ocupa de controlar, regular y levar a cabo las sanciones pertinentes en las carreteras de España, por lo que su trabajo consiste en patrullar estas vías para aportar seguridad a los usuarios de las mismas.

Por tanto, es muy fácil observar uno de sus vehículos circulando por la red viaria, y en estos casos surgen varias dudas en los conductores. Por ello, es preciso indicar que adelantar en una autovía a un coche de la Benemérita no es motivo de sanción, siempre y cuando se efectúe de la forma en la que se especifica en el Reglamento General de Conducción, al igual que en los demás tipos de vía.

¿En qué casos la Guardia Civil nos multará al adelantarlos?



Obviamente si sobrepasas el vehículo de los agentes a gran velocidad, es decir, superando los límites, seguro que te darán el alto. Además, en caso de que no señalices la maniobra con los intermitentes, es fácil que te sancionen.

Por otra parte, si realizamos el adelantamiento sin guardar la distancia de seguridad tanto a la hora de comenzarlo como de volver al carril, los agentes te denunciaran por ello. Por tanto, cabe recordar que la Guardia Civil te sancionará siempre que no los sobrepases de la manera adecuada y correcta, como indica la normativa.

¿Es obligatorio frenar si vemos un coche de la Guardia Civil?

Imagen de archivo de un agente y un coche de la Guardia Civil. Europa Press

Aunque es un gesto que instintivo cuando nos encontramos con un vehículo de la Benemérita, no se especifica en ninguna normativa, por lo que no deberíamos de llevarlo a cabo, ya que es posible que el automóvil que nos siga tuviera que frenar. Por otra parte, sí que es obligatorio reducir la marcha y detenernos si así no lo señala un agente, cuando nos acercamos a un control rutinario de la Guardia Civil

¿En qué lugares suelen estar los coches camuflados de la Guardia Civil?

Aunque la Benemérita no suele desvelar los sitios en donde se sitúa con sus radares móviles que introduce en sus vehículos camuflados, pero a través de diversas páginas webs, blogs y las redes sociales, podemos concluir dónde les gusta más estacionarse.

Por tanto, los lugares en los que más estacionan los vehículos con radar se caracterizan por arcenes y cunetas en zonas donde se prevé que se superen los límites y con algún escondite cercano. También es común que se establezcan después de puentes o tras las biondas del quitamiedos si la vía lo permite.