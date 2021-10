¿Te han subido el precio del seguro del coche? Estas son las razones

Llega el momento de renovar el seguro del coche y puede ser que nos encontremos con una desagradable sorpresa: nos han subido el precio. Contando con que las pólizas de las aseguradoras no son un gasto baladí y superan como mínimo el centenar de euros, lo menos que podemos hacer es asegurarnos de las razones que han motivado esta subida.

Lo primero que hay que saber es que una compañía de seguros no puede subirnos, sin notificárnoslo sin antelación, el precio que pagamos por nuestra póliza a no ser que esté estipulado de esta manera en el contrato firmado. Si el acuerdo no refleja esta condición, la aseguradora debe avisar con al menos dos meses de anticipo.

Los seguros de coche se calculan atendiendo a varios factores contra los que no podemos hacer nada, como son la edad del conductor principal, la antigüedad del carné de conducir o el modelo de coche (no es lo mismo asegurar un utilitario medio que un deportivo de alta gama). La ciudad de residencia o el empleo también influyen, ya que se tiene en cuenta la siniestralidad de la localidad de circulación y la pericia del conductor.

Otros indicadores que se tienen en cuenta para fijar el precio del seguro, y sobre los que se puede medianamente incidir, son las coberturas escogidas (los seguros a terceros, el mínimo legal para circular, son mucho más baratos) y el uso, ya que si se conduce todos los días la empresa tenderá a encarecer el coste.

Además de estos, algunas de las razones por las que nos pueden subir el seguro del coche (y sobre las que podríamos o podremos maniobrar) son:

El historial de accidentes. Dar partes a la aseguradora seguro que tiene como consecuencia una subida del precio, aunque depende de la gravedad del siniestro. Según Acierto.com, dar más de un parte al año cambiará nuestro perfil de conductor a uno de mayor riesgo, lo que puede encarecer el precio hasta en un 30%. Conducir de manera tranquila y segura ayudará a evitar sobresaltos.

​Retirada del puntos del carné y multas.

​Incluir a un conductor extra en la póliza. Subirá el precio especialmente si este es menor de 25 años.

La plaza de garaje. Que nuestro coche no duerma a la intemperie beneficiará a nuestra póliza.

Otros factores contra los que, habitualmente, el conductor no puede hacer nada ante una subida del coste del seguro son:

Subida del IPC. El Índice de Precios de Consumo va cambiando, lo que afecta también a los precios de los seguros.

​Bonificaciones y promociones. Es posible que la compañía haya ofrecido algún tipo de descuento que se haya acabado con la renovación.

​Cambio de domicilio. Transferirse a una ciudad con mayor siniestralidad encarecerá el coste.

La subida de precio de una póliza de seguros para el coche es legal y hay tres opciones para escoger cómo reaccionar en el caso de que nos toque pagar más. Se puede reclamar a la compañía, reducir las coberturas para abaratar el cose del seguro o cambiarse de empresa aseguradora buscando una oferta mejor.