Cómo estimar los gastos en combustible y registrarlos mes a mes: aplicaciones, calculadoras...

El control de los gastos es un gesto que permite detectar en qué servicios y bienes de la vida cotidiana nos excedemos más para recortar y poder aumentar la capacidad de ahorro (excepto en aquellos pagos fijos e inamovibles como son el alquiler o la hipoteca, los seguros y los suministros, aunque en todo se puede llegar a ahorrar si se sabe cómo).

El carburante, sea diésel o gasolina, es también un gasto que hay que tener muy en cuenta, sobre todo después de las últimas subidas de los precios por litro. El gasto en combustible puede variar mucho entre familias, ya que no es lo mismo necesitar el vehículo particular todos los días para ir al trabajo que ir andando no disponer de un coche familiar o una motocicleta pequeña.

Hacer una pequeña estimación del gasto es tan sencillo como tener algo de paciencia, papel y boli. El primer paso es calcular cuánto consume nuestro vehículo en los trayectos y usos habituales. Lo mejor es llenar el tanque de combustible con una cantidad fija, como 5 o 10 euros de carburante, y calcular cuántos kilómetros ha sido capaz de recorrer fijándonos en la cifra que marca el cuentakilómetros. Así, habrá que dividir el total de kilómetros recorridos por la cantidad de gasolina o diésel repostada y el resultado será la cantidad de kilómetros que el vehículo puede recorrer con un litro de combustible.

Una vez descubierta esta cantidad, hacer una previsión sobre el coste mensual de carburante será sencillo: si conocemos los kilómetros de nuestros desplazamientos (por ejemplo, de casa al trabajo o al colegio de los niños) podremos saber cuántos litros de combustible son necesarios para cubrirlos y, teniendo en cuenta el valor de la gasolina o diésel, es fácil hacer una estimación mensual del gasto.

Hacer los cálculos de una manera más rápida y automática es posible si se utilizan las calculadoras online que ponen a disposición de los conductores algunas entidades. Por ejemplo, BBVA permite calcular en su web (haciendo clic aquí) la estimación de gasto anual o por viaje solamente con insertar todos los parámetros necesarios.

Aplicaciones para smartphone

Una vez calculado el gasto mensual en carburante es posible seguirle la pista de manera regular haciendo uso de muy diversas aplicaciones para smartphones que están disponibles en modalidad gratuita y que recogen todos los datos de consumo y hábitos de conducción. Algunas de ellas son:

Spritmonitor. Es una app para controlar el gasto en combustible del coche y hacer comparaciones con modelos de coche similares.

Fuel Calculator. Permite calcular cuántos kilómetros será posible recorrer con una carga determinada de combustible.

Fuel Manager. Con esta aplicación se calcula el kilometraje disponible hasta el siguiente repostaje. Genera gráficos y se pueden aportar datos de diferentes vehículos.

Hay que destacar que el cálculo y la estimación del gasto en carburante son cifras orientativas ya que, al final, todo depende del costo del litro de carburante en el momento del repostaje (para lo que habría que buscar las gasolineras más baratas), de las condiciones del trayectos (como el tráfico o el peso y la carga del coche) y de posibles imprevistos que puedan surgir.