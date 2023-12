La multa que impone la DGT por ser un despistado y llevar la L sin ser un conductor novel

La L es la señal que advierte a los usuarios de la vía cuando al volante de un vehículo se encuentra un conductor novel, es decir, ha obtenido la licencia para llevar ese vehículo recientemente, por lo que se avisa a lo demás conductores de su presencia.

Aunque muchos usuarios piensan que los conductores que llevan la L deben circular a una velocidad inferior al resto, estos cuentan con los mismos límites. Otra duda que aparece surge acerca del tiempo que se debe portar este elemento en el parabrisas trasero de nuestro vehículo, en el caso de que sea un turismo.

¿Cuándo tengo que quitar la L de mi coche?

Desde la Dirección General de Tráfico especifican que todos los conductores deben llevar la L en su vehículo durante un año completo desde que superaron la prueba práctica del examen de conducción, pasado este periodo ya no será necesario portarla en el vehículo.

Por otra parte, la señal V-13, como también se conoce a la L, debe colocarse en la parte posterior izquierda del coche en un sitio con buena visibilidad. En el caso de los cristales tintados, la DGT establece que para que la placa se visualice con nitidez se debe colocar en el exterior del automóvil.

¿Qué pasa si conduces con la L sin ser novel?

Una joven posa sonriente con la L tras aprobar el examen de conducir. Getty Images/iStockphoto

Desde el Real Automóvil Club de España (RACE) precisan que si eres un despistado y no retiras la L una vez transcurra el año desde que obtuviste la licencia de conducción, la Dirección General de Tráfico te multará con 100 euros, ya que estarás haciendo creer al resto de conductores que eres novel cuando realmente no lo eres.

Según indica el RACE, esta situación es muy común cuando el vehículo se comparte entre varios conductores, como entre padres e hijos o hermanos, por lo que es fácil que se olviden de retirar la L cuando no se encuentra al volante el conductor novato.

¿Por qué los conductores noveles pagan más por su seguro?

En primer lugar, las aseguradoras visualizan diversos factores para establecer la prima adecuada. Por ello, la edad del conductor y los años de antigüedad son uno de los valores clave a la hora del precio a pagar por el seguro contratado.

Las razones a esta premisa es que los conductores jóvenes tienen un mayor riesgo a sufrir percances. Oto de los factores del que se valen establecer la prima es el lugar de residencia, ya que el nivel de siniestralidad varía dependiendo de la zona.

Además de que, dependiendo del valor del vehículo, el precio será superior o inferior. Por último, si el conductor que quiere ser asegurado ha perdido puntos del carnet o tiene sanciones por exceso de velocidad, la prima ascenderá considerablemente.