En los últimos años, tintar o laminar de un determinado color las lunas del coche se ha convertido en una tónica habitual en los conductores en España. En primer lugar, aparte de ser un elemento estético, te protegen de los rayos sol y permiten que la temperatura del vehículo no aumente tanto.

Además, las lunas tintadas ayudan a evitar los deslumbramientos en carretera y que los cristales se rompan en pedazos si sufrimos un accidente.

¿Qué tipos de lunas tintadas existen en el mercado español?

Nos encontramos con dos maneras distintas de tintar las lunas de tu coche. La primera de ellas hace referencia a los automóviles que vienen con las lunas así de fábrica, es decir, salen del concesionario con este elemento ya de forma legal, en estos casos los cristales ya vienen tintados.

En segundo lugar, existe otra opción, que es laminar las ventanillas de nuestro vehículo, una vez ya comprado, por un precio que ronda los 50 euros. En este caso, debemos ir a un taller a que nos adapten láminas al cristal de nuestro coche por la cara interna del cristal, además deben estar adecuadas al tamaño y forma de las lunas del vehículo.

¿Qué dice la DGT sobre su legalidad?

Llevar las lunas tintadas es una práctica totalmente legal, siempre y cuando estén homologadas. Una vez las instalemos en nuestro coche, nos tenemos que asegurar que lleven consigo un certificado de homologación expedido por el taller y que porten un sello en todos los cristales laminados del vehículo, que obligatoriamente coincidirán con la marca del taller que te puso las láminas.

En España en algunas ocasiones se permite tintar las ventanillas delanteras, pero según el artículo 19 del Reglamento General de Circulación especifica que “únicamente se permitirá circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el sol en las ventanillas posteriores cuando el vehículo lleve dos espejos retrovisores exteriores que cumplan las especificaciones técnicas necesarias”.

Por lo que solo se permiten en los cristales traseros salvo alguna excepción, como los coches oficiales, los de los miembros de los cuerpos de seguridad del estado o en el caso de aquellas personas que tengan una sensibilidad especial a los rayos de sol.

¿Cuál es la multa si llevas las lunas tintadas no homologadas?

Una vez, acudamos a pasar la Inspección Técnica del Vehículo (ITV) y nuestros cristales tintados no tengan el sello de homologación. En primer lugar, nuestro coche no podrá pasar la ITV y se deberán retirar para que la ITV sea favorable. En el caso que no quites las láminas tintadas y te paren los cuerpos de seguridad, la sanción asciende a 200 euros.