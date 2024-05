Los testigos y luces del salpicadero son el método que tienen nuestros coches para avisarnos de posibles fallos o averías. Algunos simplemente indican necesidades rutinarias del vehículo, mientras que otros señalan problemas más graves que pueden ocasionar incluso que no pasemos la ITV en España. Conocer el significado de cada uno de estos símbolos luminosos es fundamental para saber cómo responder adecuadamente y evitar costosas reparaciones. El testigo MIL es uno de los casos que debemos vigilar.

Cuando se ilumina este indicador de color amarillo, el coche nos está advirtiendo de que existe un fallo menor en el motor que está impidiendo su funcionamiento normal. No se trata de una avería urgente, pero sí convendrá revisarla lo antes posible. A diferencia de las luces rojas, que exigen detener inmediatamente la marcha, las luces amarillas indican problemas menos graves que no requieren parar al momento. Aunque el testigo MIL no especifica una avería concreta, sí puede suponer un obstáculo para superar la ITV, especialmente en función de la antigüedad del vehículo.

¿Qué hacer si se enciende el testigo MIL?

El testigo MIL se activa cuando detecta algún problema que afecta al rendimiento normal del vehículo. Para determinar la avería específica y cómo repararla, será necesario acudir a un taller donde el mecánico pueda conectar el ordenador de diagnóstico y obtener el código de error correspondiente. Algunos de los fallos más habituales son problemas en el sistema de inyección, el catalizador, una combustión deficiente o fallos en el filtro de partículas.

Una vez solucionado el problema, el testigo MIL se apagará automáticamente. También es posible borrar el aviso de fallo desde el ordenador de a bordo sin haber realizado ninguna reparación, pero hay que tener presente que la avería persistirá y la luz podría volver a encenderse en cualquier momento.

En definitiva, el testigo MIL es un importante indicador del estado del motor que no debemos ignorar, especialmente si tenemos previsto pasar la ITV próximamente. Ante cualquier duda, lo más recomendable es acudir a un taller profesional para obtener un diagnóstico preciso y una solución adecuada que nos permita circular con total seguridad y garantías.