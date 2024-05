Qué hacer si tienes el tubo de escape roto: tipos de averías, peligros y soluciones

El tubo de escape es una de las partes más importantes del coche. Esta pieza permite que los gases de combustión salgan y no se quede retenidos en el interior del vehículo, pero como todos los elementos del automóvil, hay veces que se dañan o no funcionan correctamente. Si esto sucede, hay que llevarlo a uno de los muchos talleres que hay repartidos por España, aunque nunca está de más conocer cuáles pueden ser los problemas que dé.

Los problemas que aparecen en el tubo de escape pueden ser muy variados, por lo que hay dependiendo tanto del tipo como de la gravedad del daño, la solución será una u otra. Por ello, es importante conocer todo acerca de esta pieza tan fundamental para el correcto funcionamiento del coche.

Tipos de averías y soluciones en el tubo de escape

La avería más habitual en el tubo de escape es la rotura de la propia pieza, y es que un golpe medianamente fuerte puede provocar grietas. Son los problemas más fáciles de identificar, ya que el conductor empezará a escuchar ruidos constantes en la parte trasera de su coche. La única solución posible es cambiarlo completamente, sobre todo si tiene un tamaño considerable.

Otro de los problemas más recurrentes es la de que se expulse humo de algún color. Si es negro, el coche está quemando más combustible del que debería, lo que a su vez indica que el sistema de combustión podría estar dañado. En cambio, si los gases que se expulsan adquieren una tonalidad azul, lo que consumiendo aceite en exceso, mientras que si es blanco, se trata del líquido refrigerante.

Un coche expulsa un fuerte humo negro del tubo de escape. Akhararat _Wathanasing

Por último, también es posible que los tubos de escape se oxiden, sobre todo por la condensación del agua generada por los gases. En ese caso, también habrá que cambiar la pieza para que vuelva a funcionar con toda potencia. Si suceden algunos de estos problemas, los peligros en la carretera podrían ser bastante graves.

Los peligros de tener el tubo de escape roto

Si el tubo de escape no funciona de manera correcta, la consecuencia más directa es que la potencia del motor disminuirá considerablemente, ya que los procesos del propulsor no serán del todo eficientes. Además, al tener esta pieza rota, no se llevan a cabo todas las fases para la expulsión de los gases, lo que hace que estas emisiones sean mucho más tóxicas. Por ello, es muy importante repararlo cuanto antes y así evitar una avería incluso mucho mayor en el coche.