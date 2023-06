Las etiquetas de la DGT según el tipo de motorización y el año de fabricación de nuestro vehículo clasifican los automóviles, furgonetas y motocicletas según sus niveles de emisiones. En aquellas ciudades en las que existe una zona de emisiones bajas y, por lo tanto, límites a la circulación según lo contaminante que sea el vehículo, disponer o no de pegatina de la DGT cambia bastante las posibilidades de circular.

Los distintivos ambientales no son ya desconocidos y es fácil comprobar en la web de la DGT, con el número de matrícula, si a nuestro vehículo le corresponde o no una de estas pegatinas. Pero, ¿debemos llevar la etiqueta ambiental pegada en el parabrisas o en la moto si nos corresponde una?

No es obligatorio, sí recomendable (y mucho)

En un principio, no es obligatorio llevar las pegatinas de la DGT, pero sí es aconsejable. Tráfico recuerda que colocar el distintivo ambiental es voluntario, pero también apunta que siempre es mejor llevarlo a la vista, sobre todo en las ciudades en las que existen estas zonas de emisiones bajas.

Cuando existan ordenanzas municipales que limiten la circulación a los coches sin pegatina, llevarla pegada ayuda a que los agentes de tráfico que estén controlando la ZBE puedan identificar más fácilmente a los vehículos que sí tienen permitida la circulación de los que no. De esta manera, nos ahorraremos problemas o que nos paren para pedirnos la etiqueta o que justifiquemos por qué estamos dentro de la zona limitada.

¿Llevar o no llevar la pegatina de la DGT?

Esta es la recomendación general, pero sí existen ciudades en las que no se podrá circular con libertad si no llevamos la etiqueta medioambiental correspondiente, aunque nos pertenezca por nuestro modelo de vehículo. Por ejemplo, en Gijón no se puede circular si no se lleva pegado como corresponde el distintivo medioambiental en una zona visible del vehículo. Esta norma entró en vigor el pasado mes de junio.

En otras ciudades, sin embargo, utilizan cámaras que leen las matrículas que sí pueden acceder a las ZBE según sus emisiones y, por lo tanto, llevar la pegatina pegada no es tan determinante para poder circular. Lo mejor será asegurarse, consultando las normativas municipales, de cuándo es obligatorio llevar la pegatina de la DGT y, en caso de duda, lucirla siempre.