La ciudad española en la que no podrás entrar en coche si no llevas la pegatina de la DGT, aunque la tengas

Las ciudades españolas se ponen las pilas para limitar la circulación de los vehículos más contaminantes y reducir sus niveles de contaminación en pos de conseguir los objetivos medioambientales marcados tanto por la Unión Europea como por el Gobierno de España. El sistema de distintivos de medioambientales de la DGT, que clasifica los vehículos según sus emisiones, ayuda a los consistorios a discernir qué vehículos pueden circular por sus ciudades o no (habitualmente, los que se quedan fuera son aquellos que no disfrutan de pegatina).

Pero ahora hay una ciudad española por la que no se podrá circular si, por mucho que se tenga derecho a una pegatina de la DGT por el tipo de vehículo que se conduce, el distintivo medioambiental no se luce debidamente pegado en una zona visible del coche o de la moto.

El Ayuntamiento de Gijón ha puesto en marcha esta iniciativa, que se aplica desde el día 1 de junio. Matizando la normativa, nada impedirá circular o aparcar a estos vehículos, pero correrán el riesgo de recibir la multa correspondiente si se comprueba que deberían llevar pegatina y no la llevan.

🗓️A partir del 1 de junio, si estás obligado, exhibe tu distintivo ambiental de la DGT al circular o estacionar por @gijon 🚙🚕🚗🛵🏎️🏍️🚓https://t.co/cjgLwL1CJv pic.twitter.com/G1PArFr2Ff — Gijón (@gijon) June 2, 2022

A quién afecta la medida

Como explican en la web del propio consistorio, esta obligación afecta únicamente a los vehículos con derecho a distintivo (B, C, ECO y 0), incluyendo a turismos, furgonetas y motos. Esta norma no afecta solo a los residentes en Gijón, sino a todos los visitantes, turistas y otro tipo de conductores que circulen por el término municipal.

El resto de vehículos, al no poder disponer de distintivo, no están afectados por la obligación, especifican. Sin embargo, a los que les corresponda la clasificación A o no tengan etiqueta por sus emisiones también están sujetos a restricciones. En concreto, no podrán estacionar en las plazas de la zona O.R.A. en los horarios en los que esté vigente, aunque habrá excepciones para los residentes, los vehículos comerciales y aquellos que dispongan de la autorización de transporte para personas con movilidad reducida, entre otros.