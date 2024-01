Cómo elegir el patinete adecuado, y legal, ahora que es obligatorio un certificado

Desde este 22 de enero de 2024 todos los vehículos de movilidad personal (VMP/patinetes eléctricos) nuevos deben contar con un certificado que garantiza que el patinete en cuestión cumple con las especificaciones reguladas en el manual de Tráfico y que han pasado una serie de pruebas en laboratorio. De momento, este certificado es sólo obligatorio para los patinetes eléctricos que se comercializan nuevos, es decir, los patinetes que ya estaban en circulación con anterioridad pueden seguir haciéndolo hasta el 22 de enero de 2027, fecha en la que todos deberán disponer del mencionado certificado.

Muchos usuarios han estado esperando hasta ahora para comprar un patinete eléctrico y hacerlo con este nuevo certificado. Ante esto, aquí encontramos 15 aspectos que hay que tener en cuenta para decantarse por el patinete eléctrico más idóneo, así como una serie de recomendaciones para usarlo con seguridad.

Pero antes de todo, hay que tener claro que un patinete eléctrico es un vehículo de movilidad personal y que, por lo tanto, debe utilizarse correctamente. Sólo puede ir en él un usuario, el conductor; al que se le recomienda el uso de casco para mayor seguridad (de momento no es obligatorio), y su velocidad está limitada como máximo a 25 km/h. Este no debe ser manipulado para alcanzar más velocidad o potencia. Los patinetes deben circular por los carriles bici, si existen, o por la calzada de las calles. No se debe ir por las aceras ni por los espacios reservados para peatones. Tampoco debes hacerlo por vías interurbanas, ni travesías, ni túneles. No está permitido tampoco el uso de auriculares (como en un coche) y, por supuesto, tampoco se puede utilizar ni manipular el teléfono móvil mientras se conduce un patinete eléctrico.

¿Cómo saber si el patinete eléctrico está certificado?

Esta placa, en la que salen los datos, identifica al patinete con el certificado legal. NORAUTO

Antes de decantarse por un patinete eléctrico hay que comprobar si cuenta con el certificado correspondiente. Para ello, debe tener un marcaje de fábrica único, permanente, legible, ubicado de forma claramente visible y que indique la velocidad máxima, el número de serie o identificación, el número de certificado, el año de fabricación, la marca y el modelo. Este puede encontrarse, por ejemplo, en la parte lateral de la bandeja donde van colocados los pies. Además, por si quiere saberse de antemano sin necesidad de verlos en persona, la Dirección General de Tráfico ofrece un listado con todos los VMP certificados en su página web. Ahora bien, de entre todos los que hay, ¿cómo elegir el patinete eléctrico más adecuado? ¿Qué debemos tener en cuenta?

1. El diseño

Por supuesto, el diseño del patinete tiene que gustar. ¿Es el plegado un requisito fundamental? Sin duda, esta opción es muy importante si se quiere combinar con otros medios de transporte o si se quiere guardar en maleteros.

2. La altura del patinete

La altura del manillar es un aspecto fundamental para utilizar el patinete de forma segura y confortable. Debe ser la adecuada, especialmente si hablamos de personas muy altas. Según el Manual de Tráfico, el manillar debe tener una altura mínima de 700 milímetros. Para el caso de los vehículos con sillín y autoequilibrado, esta altura mínima puede reducirse a los 500 mm.

3. El peso máximo soportado

En general, este suele ser de 100 kilos. Sin embargo, en el mercado podemos encontrar patinetes que pueden llevar más peso.

4. La potencia y la velocidad

Actualmente el límite está fijado en 25 km/h. Dado que no se puede circular a más velocidad, no tiene sentido adquirir un patinete que pueda superar estas velocidades. La potencia suele rondar los 250w y 500w. Esto es importante a la hora de subir cuestas o realizar adelantamientos.

5. Los materiales

A día de hoy se pueden encontrar muchos diseños, diferentes colores y acabados. El tipo de material afecta directamente a la durabilidad. A mejor calidad, mayor tiempo de duración. Este factor también es importante a la hora de calcular el peso del patinete. Sobre todo si se va a llevar en brazos o si se va a trasladar. En este caso, es importante que sea compacto y lo más ligero posible.

6. Que tenga un aviso acústico o timbre

Comprueba que el patinete lleva un dispositivo de advertencia acústica como puede ser un timbre. De hecho, será obligatorio según el correspondiente Manual.

7. Las luces y reflectantes traseros y delanteros

Concretamente, tienen que estar equipados de catadióptricos frontal (blanco), en ambos laterales (blanco o color amarillo auto) y trasero (rojo), tal y como se recoge en el mencionado Manual. Asimismo, han de equipar un sistema de iluminación en la parte delantera (blanca) y trasera (roja) y deben incluir la función de luz de freno diferenciada o combinada con la luz trasera.

8. El sistema de frenado

Todos los vehículos tienen que disponer de dos frenos independientes, pudiendo ser accionados desde el mismo actuador. El Manual de Tráfico recoge que los frenos deben permitir desacelerar el vehículo hasta detenerse. En caso de fallo de un freno, el otro debe poder ejercer un mínimo de 44% del efecto de frenado sin afectar a la trayectoria del vehículo. También es obligatorio que los vehículos de más de 2 ruedas dispongan de freno de estacionamiento.

9. Los neumáticos

Deben equipar ruedas con diámetro mínimo, incluido el neumático, de 203,2 mm (8 pulgadas), y compuestas por un material que permita la adherencia al terreno. En ningún caso deben ser de neumático liso o tipo slick.

10. El estacionamiento

La forma en la que se estaciona el patinete puede variar. Puede ser una 'pata de cabra' lateral o un caballete central u otro sistema que evite que se caigan al suelo.

11. La autonomía

Lo normal es que suela rondar los 50 kilómetros. Por supuesto, hay factores que pueden hacer que dure más o menos tiempo como el peso del conductor, el tipo de conducción, el terreno…

12. El tipo de batería y su tiempo de carga

Suelen ser de ion litio pero también las hay de otros materiales como plomo. Las baterías de litio, que ofrecen un mayor rendimiento y que son hasta tres veces más ligeras que las baterías de plomo, también se autodescargan hasta cinco veces menos y su vida media es de 500 ciclos de carga y descarga. También es importante valorar cuánto tarda la batería en cargarse por completo. Sobre todo si se le va a dar mucho uso y, por supuesto, su durabilidad.

13. La protección de la batería

Es importante que cuente con sensores de temperatura con el objetivo de cortar la alimentación cuando se alcanzan temperaturas elevadas y evitar así que se incendie. También es importante que el compartimento de la misma sea lo más estanco y resistente posible, para que no entre agua ni se deforme o aboye en caso de golpear algún bordillo, por ejemplo.

14. El sistema de información digital

En general, la mayor parte de los patinetes eléctricos ofrecen información como la velocidad o la duración de la batería a través de un cuadro de mandos digital con la posibilidad de conectarlo con el teléfono móvil. Esta información debe ser visible por el conductor de una forma sencilla, sin alterar su posición durante su manejo y sin riesgo para la seguridad vial.

15. La garantía del fabricante

Muchas marcas pueden añadir un extra de cobertura. Esto es importante por si hubiera desperfectos de fábrica.