Cómo detectar los puntos ciegos en tu coche: desde señales de la DGT hasta los avisos del vehículo

Entre los diversos peligros a la hora de ponerse al volante de un vehículo, se encuentran los puntos ciegos. Estos, también llamados en España ángulos muertos, son áreas alrededor del vehículo que no son visibles directamente por el conductor, incluso utilizando los espejos retrovisores. Estos puntos ciegos pueden variar según el diseño del vehículo, pero generalmente se encuentran en esas partes que no son fácilmente visibles desde el asiento de quien dirige el coche u otro automóvil.

La eliminación de los puntos ciegos es una de las prioridades en seguridad vial por parte de la Guardia Civil, así como por el organismo dirigido por Pere Navarro, la Dirección General de Tráfico (DGT). Y, es que, estos ángulos muertos pueden producir varios factores críticos que afectan la seguridad y a la toma de decisiones, por lo que es necesario saber detectarlos para hacer maniobras seguras y prevenir accidentes.

Cómo detectar los puntos ciegos de un coche

Aunque la importancia radica en la colocación adecuada de los espejos retrovisores, puede no ser suficiente. Irremediablemente, en ocasiones, es posible perder visibilidad desde el puesto de conductor. No obstante, seguir las recomendaciones de DGT y Guardia Civil evitará en la mayoría de las ocasiones accidentes y te proporcionará una mayor confianza en la conducción. La experiencia al volante puede hacer que no tomemos en consideración aquellos consejos u obligaciones que se enseñan en las autoescuelas.

Ángulos muertos de un vehículo pesado. DGT

En este caso, antes de comenzar la movilidad del vehículo, conviene dar un repaso a la colocación de los espejos retrovisores con visión puesta en eliminar el ángulo muerto. Para ello, hay que estar atentos a varias ubicaciones:

- Detrás de los pilares A y B: Los pilares A son los que están cerca del parabrisas, y los pilares B están entre las puertas delanteras y traseras. Estas áreas pueden obstruir la visión de objetos y otros vehículos al girar o cambiar de carril.

- Junto a la puerta del conductor y del pasajero: Puede haber áreas que no son visibles en los espejos laterales y que están cerca de las puertas delanteras y traseras.

- Detrás del vehículo: Aunque los espejos retrovisores exteriores y el espejo retrovisor interior ofrecen visión trasera, aún puede haber áreas directamente detrás del vehículo que no sean visibles.

Consejos para evitar los puntos ciegos

Más allá de realizar una buena colocación de los retrovisores, hay otros comportamientos a la hora de ponernos al volante. Con esta serie de consejos también puedes prevenir los accidentes y evitar los ángulos muertos en tu vehículo:

- Utiliza los espejos adicionales: Considera la posibilidad de instalar espejos adicionales, como espejos convexos, para ampliar tu campo de visión. Estos espejos pueden ayudar a eliminar los puntos ciegos.

- Gira la cabeza al cambiar de carril: Antes de cambiar de carril, siempre gira la cabeza para comprobar los puntos ciegos, incluso si has ajustado correctamente tus espejos. Esta práctica adicional te proporcionará una visión más completa de tu entorno.

- Sé consciente de tu entorno: Mantén una conciencia constante de lo que sucede alrededor de tu vehículo. Monitorea los movimientos de otros conductores y estate alerta a posibles puntos ciegos en situaciones de tráfico intenso. Además, reparar en las señales expuestas por la DGT, como el ejemplo de aquí abajo, que fue diseñada y lanzada en 2021.

Señal de ángulo muerto. DGT.

- Evita seguir demasiado cerca de otros vehículos: Mantén una distancia segura con el vehículo que tienes delante. Esto te dará más tiempo para reaccionar y reducirá la posibilidad de tener puntos ciegos.

- Utiliza los puntos ciegos electrónicos: Algunos vehículos modernos están equipados con sistemas que alertan sobre la presencia de vehículos en los puntos ciegos. Aprende a utilizar estos sistemas y confía en ellos como una herramienta adicional.

- Mantén las ventanas limpias: Asegúrate de que las ventanas estén limpias tanto por dentro como por fuera. La suciedad, el hielo o la nieve pueden obstaculizar la visión y aumentar los puntos ciegos.