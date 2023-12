La señal poco conocida que afecta a grandes vehículos y la DGT podría obligar a llevar

La Dirección General de Tráfico (DGT) lleva muchos años implementando nuevas medidas en las carreteras de toda España para mejorar la Seguridad Vial. Una de esas acciones que ha estado llevando a cabo ha sido la introducción de nuevas señales de tráfico y marcas viales, como los triángulos amarillos, para intentar reducir la siniestralidad en todo el territorio, cuyos registros este 2023 son similares a los del año pasado según ha publicado el propio organismo.

Una de estas normativas no es tan reciente, sino de 2021, y se trata de una señal que la propia DGT trató de implementar por aquel entonces, pero que no ha tenido el éxito esperado debido al carácter voluntario de su incorporación a los vehículos pesados, como camiones (sean de la Guardia Civil o no) o y transporte de pasajeros de nueve o más plazas. Por ello, ahora desde el organismo se plantea hacerla obligatoria.

La señal de la DGT indica el peligro de ángulos muertos

Esta señal indica el peligro de situarse muy cerca de uno de estos vehículos pesados, ya sea de mercancías o de pasajeros, debido a la cantidad de ángulos muertos que estos tienen. La representación de la baliza no deja lugar a equívocos, aunque el problema es que muchos conductores, tanto de turismos como de los medios de transporte a los que está dirigida, no conocen su existencia y por ende no la lucen.

La señal advierte de que el vehículo precedente tiene un ángulo muerto. DGT

El objetivo de la misma está claro: avisar a quienes circulan detrás de estos vehículos que puede haber ciertos puntos ciegos en los que el conductor no les vea, es decir, los usuarios más vulnerables de la carretera. Fue ideada en el marco de la legislación europea, que acaba de establecer el año 2025 como el momento en el que entre en vigor la normativa Euro 7, y aunque algunos ayuntamientos las repartieron entre sus respectivas flotas, todavía hay muchos que no la llevan.

¿Qué vehículos tendrían que llevar esta señal?

Si se hace obligatoria, esta señal deberían llevarla todos los vehículos considerados de categoría M2 Y M3 por el Reglamento General de Vehículos, es decir, los transportes de pasajeros que tengan capacidad para ocho personas (sin contar con el conductor), independientemente de si pesan más de cinco toneladas o no.

Ángulos muertos de un vehículo pesado. DGT

También sería imprescindible que la llevasen en todo momento los vehículos N1, N2 Y N3, que son aquellos destinados al transporte de mercancías, todo ello sin tener en cuenta si sus masa supera las 3,5 toneladas e incluso las 12. Debe colocarse en la parte trasera para que así quienes circulen detrás sean capaces de visualizarla.