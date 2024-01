¿Qué carnet se necesita para llevar una quitanieves? La DGT lo aclara

Gracias a las máquinas quitanieves que trabajan en España, la red viaria de nuestro país no colapsa en algunas zonas por culpa de la nieve en los meses más fríos del año. Por tanto, la función de este tipo de vehículos se convierte en primordial para los habitantes de estos lugares, por lo que las administraciones públicas deben invertir dinero en la adquisición de esta maquinaria.

En relación con las quitanieves es preciso indicar que existen de varios tipos, las podemos encontrar en un todoterreno con una pala delante que se utilizan en por dentro de los municipios, y la más común que son los grandes camiones, por lo que para conducir una quitanieves será necesario el permiso de este vehículo.

¿Qué carnet se necesita para llevar un camión?

Para estar al volante de uno de estos vehículos es necesario el permiso C, para ello, es obligatorio tener con más de 21 años y estar en posesión del carnet B para conducir un turismo. Asimismo, se deben superar tres pruebas, la primera de ellas es un examen teórico de 20 preguntas tipo test.

Posteriormente, se realizará una prueba de conducción en circuito cerrado para comprobar la destreza y el manejo del camión. Por último, es necesario el examen práctico por un escenario de tráfico real, similar al de la licencia B.

Con este carnet podrás ponerte a los mandos de un camión rígido que tenga un peso superior a 3.500 kg de Masa Máxima Autorizada (MMA) y que no supere los nueve asientos. Eso sí, para desarrollar una actividad profesional con el camión será necesario obtener el CAP.

¿Qué es el CAP y su función?

Imagen de archivo de un camión. Risto Arnaudov

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible lo define como “el certificado de aptitud profesional (CAP) que sirve para acreditar en todo el territorio de la Unión Europea que un conductor profesional ha superado la formación obligatoria exigida por la normativa: la cualificación inicial y la formación continua”.

Gracias a este certificado, se pueden conducir vehículos que efectúen una actividad de transporte por carretera y pertenezcan a empresas establecidas en cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

¿Cómo conducir con nieve en la carretera?

Desde la Dirección General de Tráfico indican que en estos casos hay que seguir las roderas que han creado los vehículos que nos preceden, así como aumentar la distancia de seguridad con el fin de contar con un mayor tiempo de reacción ante un frenazo del otro coche.

Asimismo, la DGT precisa que lo aconsejable es conducir con marchas largas para que el motor no se revolucione en exceso y con ello, las ruedas no patinen. Por otra parte, lo mejor es contar con neumáticos ‘all season’ o específicos de invierno, y llevar las cadenas de nieve siempre en el maletero por si fuera obligatorio su uso.