La nieve es la protagonista de estos días en algunas zonas del país y saber cómo conducir y cómo estar preparados si durante nuestro trayecto empieza a nevar no es solo una manera de circular con seguridad, también nos ayudará a evitar multas de tráfico. Hay ciertas infracciones que los conductores cometen más habitualmente en invierno y repasar las normas de seguridad vial es la mejor manera de reducir el riesgo de acabar siendo sancionados.

La primera regla de todas es saber utilizar adecuadamente las luces cuando empieza a nevar. Las que deberemos activar son las luces cortas o de cruce y, de no hacerlo, los agentes podrían sancionarnos con hasta dos 200 euros de multa. Igualmente, no conectar las luces antiniebla cuando sí sean necesarias, hacerlo cuando sean innecesarias y deslumbrar a otros conductores estará sancionado. En este artículo puedes leer qué multas están asociadas a un mal uso del alumbrado del vehículo.

Los neumáticos adecuados

Otra infracción es no llevar las cadenas para nieve o los neumáticos adecuados cuando nieva. Ya no es obligatorio llevarlas en el coche, pero sí nos sancionarán si no las colocamos cuando sean obligatorias. Lo mejor es utilizar neumáticos all season o llevar unas cadenas por si acaso en el maletero para evitar multas de hasta 200 euros. Llevar los neumáticos en mal estado, nieve o haga calor, comporta otra sanción de 200 euros.

Aunque está infracción no esté relacionada con el momento en el que empieza a nevar, sí lo está con el después. No limpiar el hielo y la nieve que se puedan acumular en el parabrisas durante la noche conlleva una multa de 80 euros.

Por último, habrá que circular con cuidado de no salpicar a la acera los restos de nieve y agua acumulados al lado de las aceras. Cuando se trate de un descuido no habrá multa asociada, pero salpicar queriendo a un peatón puede llegar a costar hasta 600 euros. Mejor tener cuidado al circular.