De Cybex y a mitad de precio: así son las sillitas de coche que crecen con tu hijo (¡y se adaptan al Isofix!)

A nuestros pequeños, que no les falte de nada. Esa parece ser la premisa de muchos padres cuando un niño llega a casa y es que, desde que apenas tienen horas, les colmamos de todo lo necesario (y de algún que otro capricho no tan necesario) para garantizar su bienestar. Aunque eso depende de cada familia, hay básicos que sí son fundamentales para su día a día, como los pañales o las toallitas y otros productos de higiene infantil. Luego tendremos que decidir entre el tipo de cuna o cama, la sillita de paseo que más nos convence y los juguetes que van a entretener (y enseñar) al pequeño.

Pero si hay algo en lo que no escatimamos es en la seguridad del niño y esto, a la hora de ir en coche, se traduce en apostar por una sillita adecuada que garantice que el pequeño va cómodo, pero seguro. Así, la búsqueda de este artículo supone un gran quebradero de cabeza para los progenitores, puesto que palabras como Isofix, grupo de edad y las diferentes normativas se convierten en vocabulario indispensable para dar con el mejor modelo. Y, todo ello, teniendo en cuenta el precio, ya que estos artículos suelen requerir una buena inversión. Claro que, hay veces que podemos encontrar buenos modelos a precios más asequibles, como el de Cybex que Amazon ha rebajado: el modelo Silver para el grupo 2/3 (15-36 kilos) pasa de costar 209 euros a 118,97 gracias al descuento del 43% que tiene en Amazon. ¡Y es ajustable para que se adapte al crecimiento de tu pequeño!

Esta sillita está muy bien valorada. Amazon

Este modelo es apto para coches con y sin Ixofix y una de sus mayores ventajas es que se ajusta en altura para adaptarse al crecimiento del niño. Es fácil de fijar en el asiento, se puede lavar a máquina y ofrece una gran seguridad.

Y si no te convence...

Si este modelo no es lo que buscáis, ya sea por color o por las características que ofrece, ¡tranquilos! Desde Amazon han decidido rebajar otras tantas sillitas de Cybex para que la elección dependa al 100% de lo que los papás buscan. Por ejemplo, si te encanta la que hemos seleccionado sobre estas líneas pero el color no te convence, está también disponible en azul y un poco más barata, por 115 euros. ¡O en gris, postulándose como una de las favoritas con más de 3.000 valoraciones! Si por el contrario es el modelo, que no el color, lo que no os encaja, también existen otras propuestas como la Cybex Silver Solution, pensada para aquellos coches antiguos que no incluyen el sistema isofix. Ahora, ¡solo os queda elegir y comprar al mejor precio!

