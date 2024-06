He probado un Tesla Model 3 2024 y ahora quiero uno... ¿Por qué lo recomendaría 100% a todo el que quiera un eléctrico?

Tesla es una marca que, aunque no es nueva, cada vez que sale su nombre en alguna conversación con amigos, familiares o compañeros, termina recibiendo por algún lado; aunque casi siempre con argumentos que se basan en: me han contado, he leído, he escuchado o he visto en redes sociales que… Sin embargo, nosotros hemos querido probar durante una semana uno de sus modelos más vendidos, el Model 3, y aunque no es el básico que es el que más interés nos despertaba, el Long Range de autonomía extendida (el segundo por debajo del Model 3 Performance y encima del Model 3 básico), es también una muy buena toma de contacto con el fabricante americano. Y tras usarlo durante 7 días, ¿qué es lo que más y lo que menos nos ha gustado de él?

La calidad ha subido mucho

La calidad interior del nuevo Model 3 es excelente. TESLA

Lo primero de todo y una de las cosas que más nos ha sorprendido es la calidad general del coche. Estábamos hartos, como todo el mundo que esté algo puesto en el mundo de los coches, a escuchar que los ajustes no son buenos, que los materiales son de peor calidad que en otros fabricantes, etc. Pues bien, al menos en esta versión renovada del Model 3, esto no es así para nada. De hecho, la sensación de calidad es bastante superior a la de muchos coches de precios incluso más elevados. Asientos de piel, zonas blandas, tiradores de las puertas también en piel, botones para abrir, tiradores exteriores enrasados con la carrocería… Las sensaciones son de coche Premium sin duda alguna.

Todo está extremadamente bien ejecutado

Cómo está todo pensado y diseñado deja clara la atención a los detalles. TESLA

Pero no solo nos ha encantado la calidad general del Model 3, es que todo está realmente bien pensado, llevado a cabo y diseñado para ser ergonómico, moderno, funcional, cómodo, sencillo y de calidad. Desde los parasoles, que tienen un imán para que se coloquen en su posición de reposo, a la propia guantera, que aunque se abre mediante la pulsación de una tecla en la pantalla (como todo en este coche), la calidad que desprende al tocarla y, en especial, al cerrarla, con un potente imán, es muy destacable. Las tapas de los espejos de los parasoles tienen una funda tipo iPad imantada y plegable, el reposabrazos central se cierra también con pequeños imanes haciendo que la superficie quede realmente totalmente limpia; los huecos portaobjetos de la consola central se abren y cierran con muelles amortiguados de una manera suave y precisa, los botones del volante tienen un tacto robusto y de calidad…

Si algo de tecnología falla, lo tienen pensado

El Modo Centinela vigila el coche en tu ausencia, grabando todo en 360º. TESLA

El minimalismo interior es una de las señas de identidad de Tesla en todos sus modelos, y en este Model 3 no encontramos la excepción. Todo, absolutamente todo, funciona a través de la pantalla central (alguna cosa un poco engorrosa); desde el ajuste de los retrovisores o el volante, a la apertura de la guantera o la propia selección de la marcha del vehículo. En el Model 3 anterior, esto se realizaba mediante un selector en la columna de dirección, pero en este renovado Model 3 2024, Elon Musk ha dicho adiós a estas palancas y, en su lugar, tenemos el icono de un coche en la parte izquierda de la pantalla central. Si deslizamos este hacia adelante, el coche irá en Drive, y si lo deslizamos hacia detrás, engranará marcha atrás. Las posiciones de 'Park' o 'Neutral', las encontramos en la parte superior e inferior de esta línea lateral de selección de marcha. Sencillo y muy intuitivo.

El Model 3 Long Range tiene 498 CV de potencia y 612 km de alcance. TESLA

Ahora bien, si esto falla o se nos rompe o sobrecaliente la pantalla, ¿no podremos circular? Pues no, Tesla ha pensado en todo y en el panel superior, justo donde están las luces interiores del techo, muy ocultas y sin iluminar hasta que las pulsamos, encontramos las letras de P, D, N y R, del cambio en caso de que no podamos hacerlo a través de la pantalla.

En la parte superior el botón eléctrico de las puertas, abajo la zona de las marchas oculta. TESLA

Esto también lo encontramos en los tiradores de las puertas, que en el Model 3 no existen, son dos botones que, al apretarlos, abren de manera eléctrica las puertas. Pues bien, en la zona de la botonera de las ventanillas, una pieza justo delante de ellas es la manilla manual, pues si tiramos de ella hacia arriba, abre la puerta de una forma corriente, como cualquier coche.

Su sistema multimedia no tiene rival

Su sistema multimedia es tan bueno que no querrás poner tu móvil. TESLA

El título ya lo dice todo. Y es que el Model 3 es uno de los pocos vehículos, junto con alguno que integra el sistema multimedia de Google, en los que no he acabado poniendo el Apple CarPlay. De hecho, en el caso de Tesla, no tienes necesidad alguna, porque funciona mejor su navegador y su sistema de lo que vas a encontrar entre las aplicaciones de tu móvil. La respuesta de la pantalla, cómo se ve, los gráficos, el diseño gráfico, la facilidad de uso… Todo está pensado para ser 'el Apple de los coches', y lo cierto es que da esa sensación. Las cosas que en otros modelos son complicadas, como quitar la molesta alerta de velocidad por ir por encima del límite (algo que es obligatorio ahora en todos los coches nuevos y que resulta de lo más irritante porque el lector de señales jamás acierta y se pone a pitar por ir a 23 km/h en una zona de 20), aquí lo hacen sencillo. En la zona donde te pone la velocidad, te aparece la señal de la vía y un icono de un altavoz; pulsas en él, y lo silencias; como poner tu móvil en silencio. Fácil y en un solo toque.

Y no hablemos de todo lo que incluye…

Juegos, apps de hacer música, karaoke, cojín de pedos... TESLA

Y es que dentro de este destacado sistema multimedia encontramos multitud de cosas que, aunque a muchos les parecerán chorradas, nosotros preferimos tenerlas y, si no las queremos usar, no las usamos. Hablamos de aplicaciones para hacer música, un karaoke, bastantes juegos de muy buena calidad, incluido una especia de Mario Kart que, siempre en posición Park, nos permite jugar usando el volante del coche, un espectáculo de luces para la noche, aplicaciones como Netflix, Youtube, etc., un 'megafono' para hablar hacia el exterior, bloc de dibujo o hasta un cojín de pedos. Sí, lo has leído bien. Y es que si vamos a tener una pantalla gigante en el centro del coche, por qué no cargarla con elementos para entretenerse mientras cargas el coche o para que los más pequeños pasen los viajes en la zona trasera distraídos viendo Youtube, Netflix o la plataforma que sea; porque sí, atrás hay una pantalla también para disfrutar.

Su autonomía es otro punto a favor

El precio de los Supercargadores si eres cliente Tesla, es menor. TESLA

Sí, no se trata de la versión básica, de hecho es el Model 3 Long Range, pero incluso el Model 3 corriente ya homologa 513 kilómetros de alcance. Con este Long Range nos vamos hasta los 612 y, lo cierto es que da una sensación bastante más positiva en estos términos que sus rivales. Sólo hay que ver cómo cada berlina eléctrica nueva que sale al mercado llega ‘como rival’ del Model 3. Y lo mismo ocurre con los SUV, que tienen como punto de referencia al Model Y o Model X. Cuando eres el rival a batir, es que vas por delante del resto. Consume poco, tan poco como que le puedes sacar medias por debajo de los 15 kWh/100 km. Nosotros en un uso real, sin cortarnos con sus 498 CV, le hicimos unos 550 kilómetros, y a la hora de ir a cargarlo a un Supercargador, por ser cliente de Tesla tienes un descuento más que interesante.

Prestaciones más que sobradas

Con sus 498 CV, el Model 3 Long Range Dual Motor, es muy ágil. TESLA

Otro punto más son sus prestaciones, con casi 500 CV, el Model 3 Long Range Dual Motor acelera que da gusto, permitiendo una conducción ágil cuando se requiere. Sin embargo, esto no choca para nada con el confort a bordo, pues la suspensión es ahora más confortable en este nuevo Model 3. Filtra realmente bien las imperfecciones y los asientos son también muy cómodos. También se mantiene la dirección deportiva, muy rápida y que permite que el coche transmita unas buenas sensaciones en zonas con más curvas. Por último, el aislamiento interior es muy bueno, algo que también se ha mejorado en esta renovación del Model 3.

Espacio y visibilidad

El espacio y la visibilidad a bordo son excelentes. TESLA

Su interior es tan minimalista que, al principio choca, pero en cuanto te haces a él tras los primeros 5 minutos, te das cuenta que hay muchas cosas que te sobran en los coches convencionales. Gracias a su simplicidad, los ocupantes disfrutan de una visibilidad excelente en todas las direcciones, siendo la frontal la más sorprendente, con un salpicadero súper bajo que permite ver el suelo de manera increíblemente clara. El techo de cristal y sus grandes ventanillas, terminan dando una visión 360 del entorno que pocos coches pueden ofrecer. La única pega es la vista trasera, ya que con un maletero algo elevado, la visibilidad por el retrovisor interior es algo limitada.

El equipo de sonido merece una mención

El equipo de sonido es espectacular, pocos he visto mejores. TESLA

¡Cómo suena el equipo del Model 3! Es sencillamente espectacular lo bien que suena su equipo de sonido. Nos hemos montado en muchos, pero que muchos, coches. Modelos que van desde los precios más modestos hasta los que superan los 200 y los 300.000 euros, y pocos suenan mejor. De hecho, el único que podemos recordar que esté a la altura es el BMW iX eléctrico, que con sus 25 altavoces es una barbaridad lo bien que suena. Y aun así no estaría muy por encima del Model 3. Pero es que, además, el Model 3 recordemos que parte de 39.990 euros, y en la versión Long Range lo hace desde 49.990, eso sin quitarle las ayudas del Plan Moves III de 7.000 euros. El BMW iX, por su parte, lo hace desde 87.350 euros y, si queremos el sistema de sonido del que hablamos, tendremos que pagar un buen pellizco más…

Su relación calidad-precio es insuperable

Su relación calidad-precio es aún mejor que antes, porque añade más por el mismo precio. TESLA

A día de hoy, y tras haber probado bastantes coches eléctricos, lo cierto es que, si tuviera que recomendarle a alguien uno, no dudaría en que sería el Tesla Model 3. Por precio, desde 39.990 euros, es sencillamente imbatible, porque lo que te da a cambio es más propio de un coche de 80.000 euros que de uno de 40.000. Gran autonomía, tecnología punta que no tiene rival, personalización máxima, juegos, diversión, entretenimiento, buena respuesta, potencia, una dinámica confortable pero deportiva, bajos consumos, una calidad interior excelente, un equipo de sonido de otro nivel, acceso a los Supercargadores a precio reducido… La gente dirá lo que quiera sobre Tesla, la gran mayoría sin haber probado uno jamás, pero, nosotros, que sí lo hemos hecho, recomendaríamos la versión 2024 del Model 3 sin dudarlo ni un segundo.