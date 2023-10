¿Cuántos coches de hidrógeno hay en España? ¿Cuánto cuestan?

Las prisas por descarbonizar el parque automovilístico español y así cumplir con lo prometido ante la Unión Europea son reales. La gran y única opción parecen ser los coches electrificados, en versión 100% eléctrica o con diferentes hibridaciones, aunque estas últimas opciones no parecen contentar a todo el mundo.

Los coches con motor eléctrico no son la única posibilidad para apostar por un coche con emisiones reducidas, aunque sí la más accesible en cuestiones económicas pese a que, de primeras, no lo parezca. Y es que el precio de los coches eléctricos es uno de los problemas a los que se enfrenta este segmento, pero no son la opción de compra más cara.

Los coches de pila de combustible o comúnmente llamados de hidrógeno son también de emisiones reducidas y lucen etiqueta 0 de la DGT, pero es cierto que su precio se dispara duplicando el coste de los ya costosos coches eléctricos. Además, uno de los problemas a los que se enfrentan es la dificultad para repostar, ya que según los datos de Ganvam hay unas 11 hidrogeneras en activo en España. Si los usuarios de coches eléctricos aquejan la falta de una infraestructura de recarga real y suficiente para el parque electrificado, los pocos propietarios de coches de hidrógeno tienen un panorama mucho peor.

Cuántos coches de hidrógeno hay en España

De hecho, los automóviles de pila de combustible no son todavía una realidad en España. En el pasado 2021 se contabilizaron unos 15 vehículos de este tipo matriculados en nuestro país, total al que se sumaron 5 unidades más en 2022 y cinco unidades en 2023. Las dificultades técnicas a las que se enfrentan estos vehículos para repostar y su elevado precio frenan su inserción en las carreteras españolas.

A este fenómeno no solo contribuyen estos dos problemas, sino también la falta de oferta en el mercado de coches de hidrógeno. Los modelos de coches con pila de combustible que hay a la venta en España son apenas dos: el Toyota Mirai y el Hyundai Nexo.

Precio de los coches de hidrógeno a la venta en 2023

Aunque no son nuevos, sí que son desconocidos para muchos conductores españoles que tampoco se plantean la posibilidad de comprar un automóvil con este tipo de motorización. Respecto a los precios, no es extraño que no cuenten con un gran público, ya que para adquirir uno de estos coches de pila de combustible hay que tener una buena suma en el banco.

El Hyundai Nexo, con tres depósitos de hidrógeno, unos 666 kilómetros de autonomía y la capacidad de repostar el 100% de esta cifra en unos 5 minutos, cuesta 73.450 euros. El Toyota Mirai, con otros tantos depósitos y una autonomía declarada de 650 kilómetros, cuesta 75.600 euros. Ambos modelos se quedan fuera del presupuesto del conductor medio español, que sigue prefiriendo apostar por vehículos de segunda mano con una cierta antigüedad para ahorrar.