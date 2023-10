Mi opinión tras probar durante una semana el famoso coche chino BYD Atto 3

Las marcas de coches chinas están aterrizando en Europa de manera cada vez más rápida y, de hecho, durante agosto y septiembre, el coche más vendido en nuestro país fue por vez primera en la historia uno chino, el MG ZS. Así, BYD es uno de los mayores fabricantes de automóviles de todo China, mercado que también dominan en ventas, por cierto. Y como sucede con todo, cuando tienes controlado un lugar, quieres extender tus dominios más allá. Y esto es justo lo que está haciendo la marca ahora mismo, salir de China para aterrizar en Europa a batallar con los 'perros viejos' del continente.

Nosotros hemos podido probar el modelo de acceso con el que BYD llega a nuestro país, el Atto 3 y, lo cierto, es que pone un 'tick' en más puntos clave de los que pensábamos.

¿Qué tal está hecho?

Sus acabados y cómo está hecho el coche son uno de sus puntos fuertes. BYD

Al mirarlo desde fuera, el BYD Atto 3 es un coche elegante y con líneas modernas, pero tampoco llamativo ni extravagante. Sin embargo, la calidad de construcción de su interior es buena y sorprende por la elección de los materiales. Es cierto que hay ciertas zonas en las que los plásticos duros tienen protagonismo, pero es normal en un coche de acceso. Ahora bien, muchos otros puntos del habitáculo demuestran una buena atención al detalle, como los asientos en piel, el selector del cambio cubierto también en piel, el volante, un salpicadero con telas blandas, buenos remates generales. Sensaciones más que buenas para ser el primer vehículo con el que llegan a España.

¿Es su diseño demasiado 'raro' para el cliente europeo?

El diseño de los aireadores, la palanca, los huecos portaobjetos, etc., es algo extraño. BYD

Que no se entienda mal esta parte. Nosotros no juzgamos la estética de ningún modelo porque el gusto es algo que va en cada persona pero, a lo que nos referimos con esto es que, el Atto 3 cuenta con determinados elementos que quizá en Europa no son tan habituales de ver. Las puertas tienen cubiertos los huecos portaobjetos con cuerdas simulando una guitarra, pero es que si las tocas, hacen ruido de guitarra..., y las de atrás también, por lo que si llevas a tus hijos de viaje, más vale que no les de por tocar más de 3 horas un sinfín de grandes éxitos. Asimismo, la palanca de cambios es algo extraña, el salpicadero tiene una forma de 'ola' porque está inspirado en el mar, y los tiradores de las puertas son unos elementos curvos deslizantes encima de los altavoces. No le gustará a todo el mundo, sobre todo a los más tradicionales, pero también tendrá su público para aquellos que estén cansados de ver lo mismo en todos y cada uno de los coches europeos.

Si la tecnología te importa, este tiene a rabiar

La pantalla central es una auténtica joya, respuesta fluida, calidad excelente, nitidez... BYD

Pocos coches se atreven a mirar a la cara al Tesla Model 3, pero el Atto 3 parece no sólo haber copiado el número en el nombre del modelo americano, sino también alguna cosa más de su interior. La pantalla central gigante recuerda mucho a la que encontramos en un Model 3 de Tesla, solo que en el caso del BYD, esta puede girarse de manera automática con la pulsación de un botón, colocándose en posición vertical siempre que lo queramos. Además, los menús también toman clara inspiración de los de Tesla, muy claros y con un diseño parecido. Aunque también hay que reconocer que Tesla hizo lo propio con los suyos al inspirarse en los de los iPhone de Apple. Aquí está todo inventado.

Pero BYD no sólo esconde esto en su interior, tenemos luces ambientales que podemos cambiar a placer, asistente de voz que entiende comandos bastante naturales, cuadro de instrumentos digital, apertura del maletero eléctrica, faros full LED... Incluso equipa Spotify integrado en el sistema, pues el coche tiene internet y datos móviles.

Un consumo reducido que maximiza el alcance

La autonomía que homologa BYD para este Atto 3, es de 420 km. BYD

204 CV de potencia y un consumo medio de 15,2 kWh/100 km. Esto es lo que hemos conseguido sacarle al BYD Atto 3 después de una semana utilizándolo a diario y con alguna que otra escapada de fin de semana por la sierra. Quizá el número no le diga nada a mucha gente, porque aún tenemos que acostumbrarnos a estos datos (incluido yo), pero es un consumo muy reducido para un coche así. Su autonomía máxima oficial es de 420 kilómetros, pero es más realista pensar en unos 360, porque en autovía a grandes velocidades, esta baja de manera veloz, como en todos los vehículos eléctricos.

¿SUV eléctrico por poco más de 30.000 euros?

31.780 euros es su precio acogiéndose al Plan Moves III y los descuentos de marca. BYD

Aunque su precio de partida se sitúa en 41.690 euros, acogiéndonos al Plan Moves III con achatarramiento de un vehículo, así como a los descuentos de la marca, BYD ofrece el Atto 3 por 31.780 euros, un precio más que interesante para un coche con tal nivel de tecnología y cero emisiones. Y es que la pantalla central no solo es grande y aglutina navegador, Spotify o conexión Apple CarPlay y Android Auto, es que va increíblemente bien de rendimiento, mucho mejor que la gran mayoría de pantallas de marcas rivales. La fluidez y calidad de imagen es excelente, como así lo son las cámaras que tiene para ver el entorno. E incluso tiene una vista 3D para ver el coche desde fuera y desde cualquier ángulo.

Si tenemos que sacarle una pega sería...

El ajuste de la posición de conducción podría ser algo mejor, pero es un fallo menor. BYD

Aunque el confort interior es bueno, de hecho sus asientos son bastante cómodos, y la suspensión, aunque un poco blanda, lidia bien con las imperfecciones; el ajuste de la posición de conducción podría ser mejor. El volante no tiene la suficiente regulación en profundidad como para hacer que puedas echarte hacia atrás la banqueta sin dejar de llegar a él. Si quieres coger el volante cómodamente tendrás que ir bastante cerca de los pedales, con lo que la postura de las piernas no es la idónea. Además, tampoco puede bajarse casi la altura del asiento, por lo que siempre vas demasiado alto; aunque esto habrá a muchas personas a las que les guste. La zona de atrás, por su parte, es correcta y tiene un buen espacio tanto para las cabezas como para las piernas, con un maletero que se queda en 440 litros y que puede colocar el suelo en dos alturas.