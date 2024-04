La Zona de Bajas Emisiones de A Coruña: ¿dónde se ubica y a qué vehículos afecta?

En España, todos los municipios de más de 50.000 habitantes deben contar con una Zona de Bajas Emisiones de forma obligatoria desde el pasado 1 de enero, pero algunas ciudades aún no la han establecido, por lo que el Gobierno central está planteado aplicar sanciones por el retraso en la entrada en vigor de la normativa.

Entre las urbes que sí tienen en funcionamiento sus ZBE, nos encontramos A Coruña, esta ciudad gallega ya ha establecido los coches que tendrán prohibido el acceso a la zona restringida y las sanciones por entrar en ella sin permiso.

¿Qué vehículos no podrán entrar a la ZBE de A Coruña?

El ayuntamiento de A Coruña estableció en el año 2021 el proyecto de creación e implantación de una Zona de Bajas Emisiones en dos fases. En la primera, se aplicó en la zona delimitada por Plaza de España, Ciudad Vieja y Parrote-Marina. Por otra parte, el ámbito de la segunda fase tiene como límite exterior la segunda ronda de vehículos (la Ronda de Outeiro) llegando hasta el litoral norte de la ciudad.

En total, la ZBE afecta a 137.244 personas (55% de la población) y a 6.2 km cuadrados, lo que supone el 29% del suelo urbano. Además, las calles del centro histórico incluidas en la primera fase serán consideradas como una zona de especial protección.

¿Qué vehículos no podrán entrar a la ZBE de A Coruña?

Plaza de María Pita, donde se encuentra el ayuntamiento de A Coruña, y que forma parte de la ZBE. Victor Marques Fernandez

En el caso de la ciudad gallega, de momento no se restringe la entrada de los vehículos que no tienen derecho a alguna etiqueta ambiental de la DGT, es decir, los coches gasolinas matriculados antes del 2001 y los diéseles anteriores al 2006 pueden circular por la ZBE.

La única medida que ha interpuesto el Ayuntamiento de A Coruña hace alusión a que, en la zona de especial protección o fase uno, los vehículos destinados a realizar las labores de carga y descarga, solo pueden acceder entre las 6 y las 11 de la mañana.

¿Cuál es la multa por entrar sin permiso a la ZBE de A Coruña?

En otras ciudades españolas que cuentan con una Zona de Bajas Emisiones, como en el caso de Madrid, han optado por sancionar a los vehículos que no tienen derecho a la etiqueta ambiental de la DGT y que entran, por tanto, sin permiso a la ZBE con una cuantía de 200 euros. Pero en A Coruña, al no existir restricciones de acceso según la pegatina ambiental del coche, no existen sancionares previstas.