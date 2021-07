Viajar a Francia con el coche: ¿cómo se pagan las autopistas? ¿Sirve el Via-T?

Este verano, desplazarse con el coche particular va a ser una de las opciones más escogidas en comparación con otros años por la seguridad y la tranquilidad que ofrece poder viajar solo o con el núcleo familiar de confianza sin tener que apostar por trenes, aviones o autobuses, mucho más abarrotados.

Pero moverse con el vehículo particular puede llegar a limitar mucho más que otros medios de transporte. Hay que tener en cuenta las normas de circulación del país de destino, buscar sitios dónde aparcar, calcular el gasto de combustible y, último pero no por ello menos importante, estimar el pago de las autopistas.

En el caso de querer cruzar con el coche a Francia es necesario conocer su sistema de pagos de vías de alta capacidad, que es muy similar al español. Se puede abonar la cantidad correspondiente recorrida en las casetas de peaje y calcular los costes según las operadoras que exploten las diversas concesiones, como por ejemplo Vinci Autorroutes. Existe también una calculadora oficial para poder estimar el coste de conducir por el país galo.

En las casetas de peaje se podrá pagar en efectivo o con tarjeta, aunque no todas son aceptadas. En algunas de estas barreras puede no haber operarios trabajando, por lo que si surge algún problema no habrá personal para solucionarlo, situación que habrá que tener en cuenta.

¿Es posible usar el VIA-T español?

En las autopistas francesas también es posible utilizar los sistemas de telepeaje, que funcionan de un modo similar a los españoles: se lleva un dispositivo en el coche y, en el momento de acercarse a la barrera (a menos de 20 kilómetros por hora), el sistema lo detecta y abre el paso.

El sistema VIA-T español sí es compatible con algunas empresas que operan e ciertas vías de alta capacidad francesas y portuguesas. Desde la página oficial de telepeajes recomiendan, de todas formas, consultar con la entidad emisora de nuestro dispositivo la compatibilidad.

Existen otras empresas como Vialtis o Pagatelia que operan tanto en Francia como en España y que, por tanto, permiten el uso sin distinción del telepeaje en ambos países. Lo más importante a la hora de apostar por uno u otro sistema será comprobar el coste y las rutas en las que está permitido.

Qué documentación necesito para entrar en Francia

Al ser un país del espacio Schengen, solo se necesita el documento de identidad o el pasaporte para entrar a Francia desde España, además del carné de conducir en vigor. Con las nuevas restricciones sanitarias, el país galo exige a cada español que acceda al país con una PCR negativa de como máximo 24 horas, frente a las 72 de hace apenas unos días. Si se cuenta con el certificado de pauta completa de vacunación, no habrá que realizarse ninguna prueba diagnóstica.

En el caso de entrar con el coche, si el desplazamiento por el país es menor a 24 horas o tiene motivos profesionales de urgencia o transporte, será posible circular sin la correspondiente prueba.