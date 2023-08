Descubre cómo funciona el timo de la grúa pirata en las carreteras de España

Durante las vacaciones de verano, la actividad en las carreteras de España se multiplica y aumentan las averías en los coches. Nuestros vehículos no están acostumbrados a hacer tantos kilómetros o no hemos hecho una correcta revisión del automóvil antes del viaje. Los estafadores son conscientes de ello y aprovechan estos percances para timar a los conductores que están esperando una grúa.

¿Cómo funciona el timo de las grúas pirata?

Cliente con el servicio de grúa que recoge su coche para llevarlo al taller. iStockphoto

El negocio de los gruistas piratas existe y ya son varios los conductores españoles que lo han sufrido. Todo empieza con una llamada. La víctima, tras conocer el fallo del vehículo, llama a su seguro para que manden una grúa. Hasta ahí todo bien. Llega la grúa, carga el coche y pide al afectado que le pague 70 euros, que la compañía de seguros le devolverá. Aquí está el problema. Ese dinero no se recuperará porque no es su grúa oficial, es una grúa pirata. Poco después, llegará la grúa contratada y verá como otro servicio está cargando el vehículo que ha solicitado la ayuda o, por lo contrario, ya no habrá nadie.

Ya son varios los conductores que se han quejado y también los gruistas que pierden tiempo y dinero con esta situación que no solo afecta a los conductores y al servicio de grúas, sino también a terceros afectados que piden ayuda y no se les puede asistir porque están ya ocupados.

Los gruistas piratas llevan camiones muy parecidos a los oficiales, incluso con las pegatinas de la marca, por lo que es fácil confundir al cliente. Y es que los estafadores actúan de forma rápida, circulando por la carretera, en lugares estratégicos, a la espera de su siguiente víctima, captando a los clientes mientras la aseguradora está de camino. Les quitan el trabajo haciendo uso de la rotulación de empresas con las que ya no colaboran.

¿Cómo evitar que te estafe una grúa pirata?

Cuando se solicite un servicio de recogida, es importante conocer todos los datos de la persona que va a acudir. Por su parte, ante esta situación, el servicio oficial de grúa de las compañías, están informando a los clientes que lo solicitan, los datos del operario que va a asistir, así como la matrícula de la grúa que van a mandar. De este modo, se evitan confusiones. Además, cualquier documento que haya que firmar, recomiendan leerlos con detalle, para no caer en ninguna trampa o pago indebido.