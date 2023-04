A partir de esta tarde de miércoles, todos aquellos que no han podido coger vacaciones antes de los principales días festivos de Semana Santa van a aprovechar para disfrutar del tiempo libre. Así, muchos de ellos cogerán el coche para viajar hacia sus segundas residencias u otros destinos turísticos nacionales.

Para viajar con seguridad no solo hay que escoger bien el momento del día en el que empezamos nuestro viaje o asegurarnos de que estamos en condiciones de conducir. También es imprescindible revisar si nuestro vehículo está a punto y preparado para asumir un recorrido de cientos de kilómetros. Así, hay seis puntos imprescindibles que tenemos que comprobar antes de salir de viaje.

Revisar los líquidos

Los líquidos son imprescindibles para el buen funcionamiento del vehículo. Deberemos revisar el estado y nivel del anticongelante y del aceite. Quedarnos sin aceite a mitad de un viaje es motivo para suspender el trayecto de inmediato, ya que podemos llegar a romper el motor.

¿Funciona el limpiaparabrisas?

Son las grandes olvidadas, pero las escobillas limpiaparabrisas también influyen en la seguridad vial. Imagina que el cristal se ensucia tanto que nos es imposible ver y los limpiaparabrisas no funcionan correctamente. Si no están en condiciones, habrá que cambiarlos, al igual que también habrá que comprobar que el depósito tenga agua.

Comprobar el estado de las pastillas de freno

Aunque pueda parecer que nuestro vehículo frena correctamente, es recomendable revisar el estado de las pastillas de freno. Los parámetros que nos parecen suficientes en ciudad no lo son en carretera, ya que, a mayor velocidad, más distancia de frenado es necesaria.

También el de los neumáticos

Lo hemos dicho y lo repetimos: los neumáticos del coche deben estar siempre en perfecto estado si no queremos correr riesgos al volante. Es importante que no tengan deformaciones, bollos u otros desperfectos. Igualmente, la profundidad del dibujo no debe bajar de 1,6 milímetros. En este caso, además de ponernos en peligro podrían ponernos una multa de tráfico.

¿Hay alguna luz fundida?

Las luces son necesarias para tener una buena visibilidad de otros vehículos. No solo se usan de noche: cuando llueve, nieva, con niebla... Son necesarias. Antes de viajar, habrá que revisar que no llevamos ninguna luz fundida y que no hay ningún problema en su reglaje o la altura a la que están reguladas.

Chaleco, triángulos, V-16...

Para evitar multas de tráfico y para salir airoso en caso de accidente o avería en carretera, recuerda que es obligatorio llevar un chaleco reglamentario y reflectante en el interior del habitáculo y ponérselo siempre antes de salir del habitáculo.

Tras la entrada en vigor de las luces V-16, se puede llevar este dispositivo de señalización o los triángulos tradicionales de emergencia, pero habrá que llevar siempre uno u otro en el coche.