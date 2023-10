La nueva señal de tráfico para patinetes y bicicletas que es pionera en España y ya se ha instalado en Barcelona

En los últimos años, la venta de patinetes no ha parado de crecer en España, por lo que estos vehículos de movilidad personal están presentes en la gran mayoría de urbes de nuestro país, ya que su funcionamiento es muy sencillo y hay empresas que permiten alquilarlos por un corto espacio de tiempo.

Por ello, desde la Dirección General de Tráfico (DGT) se llevan a cabo campañas para que los conductores de patinetes conozcan la normativa acerca de ellos, ya que por ejemplo solo pueden circular por los carriles bici. En esta situación de dudas acerca de lo que se puede o no hacer si pilotas uno de estos vehículos, Barcelona ha sido pionera en establecer esta señalización específica.

¿Qué significado tiene esta nueva señal?

La función que tiene hace referencia a la obligación de los ciclistas y conductores de patinetes a bajarse de sus vehículos de movilidad personal y continuar lo que queda de ruta andando.

Esta señal se ha establecido con el fin de dejar la acera libre para que solo los peatones transiten por ella, ya que en este punto finalizaba un carril bici y los ciclistas decidían circular por la acera en vez de por la calzada que es por donde debían ir. Por lo que, a partir de ahora, los conductores de estos vehículos de movilidad personal deberán bajarse de ellos y caminar por la acera.

¿Cuándo es obligatorio llevar casco en el patinete?

Imagen de la nueva señal que indica el fin del carril bici y la obligatoriedad de circular andando. betevé

En este caso existe un vacío legal, ya que la ley establece la obligatoriedad del casco si pilotamos un patinete. Sin embargo, es preciso destacar el final de la frase de la normativa: “en los términos que reglamentariamente se determine”.

Como la DGT a día de hoy no ha modificado el reglamento, no es obligatorio el uso de casco en los conductores de patinete eléctrico. Por tanto, hasta que el organismo público dependiente del Ministerio del Interior no lleve a cabo la variación en el reglamento, el uso no será obligatorio y por ello, no se podrá sancionar al piloto. Por otra parte, llevarlo puesto en la cabeza es muy recomendable, para evitar futuras lesiones graves.

¿Te pueden quitar puntos si haces una infracción con un patinete?

Si circulas realizando maniobras prohibidas como saltarte un stop, mirando el teléfono móvil o pilotando bajo los efectos del alcohol con tu patinete eléctrico y un agente de tráfico te observa, la sanción solo será económica.

Por lo tanto, en ningún caso la Dirección General de Tráfico te podrá restar puntos de tu carnet de conducir, si poseen el permiso B, por ejemplo. Esta situación es la misma que si llevas a cabo infracciones recogidas en la Ley de Tráfico cuando pedaleas encima de tu bicicleta, tampoco sufrirás la detracción de alguno de tus puntos de la licencia de conducción.