¿Qué futuro le espera al sector de las autocaravanas?

Cada principio de año la patronal del caravaning, Aseicar, hace balance del ejercicio del año anterior. El año 2023 nos dejó los siguientes titulares económicos. En primer lugar, el número de matriculaciones de autocaravanas ha caído en un 41,56% en los últimos dos años. En segundo lugar, solo el aumento del número de matriculaciones de pequeñas furgonetas camper, que ha subido un 20,82%, permite al sector salvar los muebles al cierre del ejercicio de 2023; tercer titular, las ventas de las caravanas bajan casi un 31% en los dos últimos años.

Dani Guillem Periodista y director del podcast InSedentarios

De hecho, el descenso de las ventas de caravanas desciende de forma fija un 16% cada año. Cuarto titular, el mercado de segunda mano sigue en un crecimiento sostenido de un 3% cada año des de 2021 y parece que no tiene intención de pararse a corto plazo.

Estos son los cuatro titulares que nos deja el ejercicio del sector del caravaning según datos de la patronal. Precisamente ASEICAR achaca la evolución de estos datos, claramente negativos, primero a la pandemia, después a la crisis industrial y ahora a la incertidumbre económica nacional e internacional como causas de la ralentización del crecimiento del sector del caravaning en España. Y para 2024, apuntan que el sector va a comenzar a tener una ligera recuperación ante el gran interés que genera el sector del caravaning. De hecho, sitúan su esperanza de recuperación en la bajada de los tipos de interés que se prevé para este año y que la posibilidad de financiar las compras será más fácil.

La DGT estrena norma para las autocaravanas y aclara la diferencia entre estacionamiento y acampada ©[Erik Mclean] vía Canva.com

Con esta exposición de datos y de afirmaciones vamos a hacernos algunas preguntas:

¿Está el sector del caravaning a las puertas de una recesión?

Los datos y el vocabulario que usa la patronal para explicar la evolución negativa de las matriculaciones en los últimos dos años así lo indica. Descenso acentuado de las ventas de autocaravanas en más de un 40%, términos como incertidumbre económica, ralentización del sector, ligera recuperación nos hace pensar que el sector del caravaning ya está a las puertas de una recesión pero que el sector está negando la mayor como de costumbre lo hacen los sectores económicos cuando vienen épocas duras. Y lo entiendo. No vas a admitir tu momento de debilidad. Pero de tus acciones dependerá la gravedad del momento y lo que se tardará en salir.

Por lo pronto hay concesionarios y talleres profesionales de camperización de vehículos que están reduciendo el número de personal en sus plantillas y otros están reduciendo las compras de vehículos, algunos de ellos hasta la mitad, para este año 2024 como medida de precaución ante una posible bajada de las ventas. Se trata de reducir riesgos.

¿Con qué carnet se puede conducir una caravana? Varía en función de su peso Getty Images/iStockphoto

¿Seguirán estando por las nubes los precios de las autocaravanas?

No debería. Pero todo parece indicar que así será ya que muchos fabricantes no quieren bajar el precio de los vehículos a pesar de que el coste de los materiales se ha normalizado y ya no es el mismo. Y lo más importante y lo que nos indica con más gravedad que puede haber una burbuja en el sector del caravaning: los precios de los vehículos actuales son demasiado elevados y las ventas, en más de un 40%, han descendido. La avaricia rompe el saco y a veces es mejor perder un poquito y sacar stock que perderlo todo.

¿Va a seguir creciendo el mercado de segunda mano?

Claramente el mercado de segunda mano ha sido instrumento de especulación debido a varias causas: en primer lugar, que no había stock de vehículo nuevo y esto provocó que ante una espera de más de año y medio y que los precios de los vehículos nuevos se dispararon, la gente optó por un precio más razonable, o no, y por la entrega inmediata.

El vehículo de segunda mano va a sufrir la recesión igual que el sector. Van a normalizarse los precios, se acabó lo de vender más caro que el precio de compra. Y más ahora, que el tiempo de espera del vehículo nuevo se ha normalizado. Pero el mercado de segunda mano con la intensidad de estos últimos años ha venido para quedarse y su protagonismo dependerá de lo que decidan hacer los fabricantes.

"Barrios" de caravanas de La Palma EFE / Cati Cladera

¿Las autocaravanas han acabado con las caravanas?

Si y no. Es cierto que hay mucha gente que sigue considerando que tiene más y mejor movilidad con una caravana enganchada al coche. Lo que sí es indiscutible es que el papel de las caravanas está pasando a ser residual. Actualmente únicamente las familias que no tienen el poder adquisitivo que requiere la compra de una autocaravana y aquel que, por convicción, quiere hacer con su caravana lo mismo que hacemos el resto con nuestra autocaravana optan por esta opción. Por eso muchos de ellos quieren hacerla autosuficiente instalando segunda batería, placa solar y otros accesorios. Lo que es innegable es que el precio de las caravanas también ha subido.

