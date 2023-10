La fiebre por las furgonetas camper: ¿es mejor alquilar o comprar?

La inmensa mayoría de la gente aventurera sueña, algún día, con poseer una gran autocaravana o furgoneta camper para poder recorrer los distintos rincones de España y del mundo. No obstante, algunos optan por adquirirla en propiedad y otros la alquilan para pasar algunos días disfrutando de los paisajes más bellos que nos muestra el territorio español. A continuación os vamos a mostrar los 'pros' y 'contras' de comprar o alquilar una caravana o furgoneta camper.

Alquiler de una autocaravana o furgoneta camper

Furgoneta camper. SERNAUTO

Una de las ventajas más significativas del alquiler una 'camper' es que podrás disfrutar de una experiencia única a un precio mucho menor que si la compras, es decir, si decides alquilarla te olvidarías de todo tipo de gastos, limpieza o del estado del vehículo. Sólo bastará con devolverla en las mismas condiciones que te la entregaron. Por otro lado, hay algunas empresas que te ofrecen un seguro de cobertura ante cualquier problema en la carretera, por lo que si te quedas tirado te entregarán otro habitáculo para seguir disfrutando del camino.

Desventajas del alquiler

Sin embargo, no todo es 'oro lo que reluce' en cuanto a las autocaravanas de alquiler, pues existen una gran lista de desventajas que puede afectar directamente a tus días de disfrute. Para empezar, habría que realizar una búsqueda exhaustiva de empresas que alquilen este tipo de vehículos y elegir la más indicada. Además, estas te exigirán un mínimo de requisitos.

Por ello, lo mejor es que la búsqueda se haga con tranquilidad y comparando las mejores opciones para que no te arruinen las vacaciones. El primer consejo para alquilar una furgoneta camper es observar si hay empresas que permitan cancelar sin penalización, así evitarás cualquier tipo de consejo innecesario. La limitación horaria también es un factor muy importante en el momento de alquiler un vehículo de este calibre, pues tendrás que planificar tu viaje previamente para que no te cobren un plus por llegar tarde.

Otro de los grandes inconvenientes es que algunas empresas establecen un límite máximo de kilómetros. Por ello, si quieres realizar un viaje de largo recorrido, tendrás que buscar una empresa que no observe este tipo de factor. Si tu mascota es un compañero más del viaje, deberías informarte si la política de la empresa acepta animales.

La fianza es otro aspecto fundamental que debes de tener en cuenta en el momento de alquilar una autocaravana. El precio medio que existe en España oscila entre 800 y 1000 euros. Por último, uno de los grandes consejos es revisar con mucha cautela el vehículo antes de salir de la zona de la empresa de alquiler. Es muy recomendable realizar fotos al vehículo para que, en el momento de la entrega, no haya malentendidos.

Precio del alquiler

Este factor, quizás, es el más significativo para los usuarios que optan por alquilar una furgoneta camper. No obstante, dependerá de muchos factores, como por ejemplo el modelo, el tiempo de antelación con el que lo reserves, demanda del producto, etc. El precio aproximado de estos vehículos rondan los 100 o 150 euros al día (más fianza y combustible).

Comprar una furgoneta camper

Mujer teletrabajando en un camper Pexels

Si optas por comprar una autocaravana o furgoneta camper tendrás toda la libertad del mundo dentro de ella. Atrás quedarán las limitaciones y podrás recorrer todos los kilómetros que quieras, introducir animales dentro del habitáculo y olvidarte de realizar cualquier trámite de alquiler.

No obstante, adquirir este tipo de vehículos es un desembolso bastante alto, pero merece la pena para la gente aventurera. Asimismo, tendrás que pagar unos costes de mantenimiento: impuestos, seguros, ITV, gasolina, etc. Además, tendrás que tener en cuenta el lugar dónde vas a estacionar la furgoneta camper, una misión que, en la gran mayoría de los casos, se suele complicar.

Precio de compra de una camper

El precio medio que existe en el momento de comprar una furgoneta camper oscila entre los 50.000 y 90.000 euros, dependiendo del modelo que desees, características y marca. No obstante, existen autocaravanas más baratas, que podrás encontrar por 20.000 euros. Eso sí, son de segunda mano, por lo que no podrás estrenarla. Además y como citamos líneas atrás, hay que añadirle el precio del mantenimiento: combustible, seguros e impuestos.

¿Qué es mejor? ¿Comprar o alquilar?

Esta decisión es muy personal y dependerá de las necesidades de cada persona, por lo que deberás valorar tu ritmo de vida y, por supuesto, el uso que vas a darle. Si es la primera vez que vas a probar este tipo de viajes, la recomendación sería alquilar uno de estos vehículos para que pruebes la sensación que existe. Si de lo contrario eres todo un experto, el consejo más recomendable sería comprar una autocaravana y cumplir con uno de tus sueños de vida, siempre y cuando puedas permitírtelo.