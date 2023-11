La Ertzaintza se pasa a los híbridos con la adquisición de más de 500 coches

Hace unas semanas se dio a conocer que la Guardia Civil renovaría parte de su flota con la adquisición de casi 150 coches híbridos para llevar a cabo su trabajo por las carreteras de España, al hilo de la Benemérita, la Ertzaintza, también se ha pasado a este tipo de vehículos.

En total, más de 500 automóviles llegarán a las comisarías de la policía autonómica del País Vasco, por lo que queda evidente la apuesta por reducir las emisiones contaminantes por parte de las administraciones públicas, ya que estos vehículos contarán con el distintivo ambiental ECO de la Dirección General de Tráfico.

¿Qué vehículos ha adquirido la Ertzaintza?

En primer lugar, hay que indicar que los 534 automóviles que llegarán a las comisarías de la Ertzaintza son de renting, ya que va a ser la empresa Arval Renting España quien los suministre. Esta compañía posee más de 42.000 vehículos electrificados en nuestro país provistos para su alquiler.

Con respecto a los modelos que se han adquirido, estos son cuatro distintos. El primero de ellos el Peugeot 308, que cuenta con un motor de hasta 60 km de autonomía, el segundo es el Opel Astra; otro de los coches adquiridos hace referencia al Ford Kuga, que se caracteriza por ser el híbrido enchufable más vendido en Europa; y el último de ellos, es el Hyundai Tucson con tracción a las cuatro ruedas.

¿Cuándo llegarán a las comisarias estos nuevos vehículos?

Imagen de archivo de un coche patrulla de la Ertzaintza. EUROPA PRESS

La recepción de estos coches comenzará durante este mes de noviembre con la llegada de los primeros híbridos enchufables a las comisarías de la Ertzaintza, y se prevé que continúe hasta la finalización del primer trimestre del año 2024.

Al igual que ocurre en otras licitaciones que gana Arval Renting para renovar las flotas de vehículos de la Guardia Civil o la Policía Nacional. El tiempo de alquiler de los automóviles comprende una duración de cuatro años, es decir, hasta el 2028, en el caso del País Vasco.

¿La DGT puede multar en el País Vasco?

La respuesta es no, pero ello no quiere decir que no puedas recibir sanciones por infracciones de tráfico en la comunidad vasca, ya que el gobierno autonómico cuenta con las competencias en materia de tráfico desde el año 1983, al igual que ocurre en Cataluña y Navarra, donde la Dirección General de Tráfico tampoco te puede multar.

En el caso del País Vasco, la institución que tiene las competencias es Trafikoa, es decir, el Departamento de Tráfico vasco. Para llevar a cabo el control en sus carreteras cuenta con la Ertzaintza, donde van destinados los nuevos vehículos de renting.