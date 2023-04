Peugeot adelanta las reservas de 20 unidades del 308 cien por cien eléctrico

Aunque estamos en la era de los coches tipo SUV, los modelos compactos siguen teniendo una gran importancia estratégica para las marcas, no en vano son modelos muy polivalentes y, dicho sea de paso, más eficientes que los populares todocaminos.

El 308 es el representante de Peugeot en el segmento, y ahora aparece en el horizonte el E-308, la variante cien por cien eléctrica que se unirá próximamente a las versiones híbridas enchufables y a las térmicas ya disponibles.

Aunque la gama será más amplia cuando se lance de forma masiva en nuestro país tras el verano, ya se puede configurar y reservar el E-308, pero será a modo de “adelanto” y limitado a tan solo 20 unidades de la serie especial First Edition, cuyo precio asciende a los 44.440 euros o 356 euros al mes si se adquiere mediante cuotas.

El Peugeot E-308 tiene las mismas características estéticas de la última generación del compacto, y por tanto solo se distingue por el emblema que muestra en el portón trasero. Lo que sí lo diferencia significativamente es el motor, un bloque totalmente eléctrico que desarrolla 115 kW, el equivalente a 156 caballos, con una autonomía de 410 km en ciclo WLTP combinado.

El logotipo en el portón es la principal diferencia de este 308 eléctrico con respecto al resto de la gama. PEUGEOT

La serie especial de lanzamiento está disponible exclusivamente con color blanco “Okenite” para la carrocería y las llantas son de 18 pulgadas decoradas en negro. En el interior destaca la tapicería verde “Belomka” combinada con Alcantara de color oscuro, elementos que contrastan con los detalles en aluminio de los pedales y los umbrales de las puertas.

Por supuesto, el habitáculo del E-308 cuenta con la última evolución del i-Cockpit desarrollado por la marca, con elementos como el cuadro digital y el sistema multimedia con pantalla de 10 pulgadas y los accesos directos configurables denominados i-toggles.

Como coche de última generación que es, no falta el paquete de ayudas Drive Assist para una conducción semiautónoma, la cual incluye control de crucero adaptativo con función Stop and Go, sistema de vigilancia de ángulo muerto de largo alcance o la alerta de tráfico trasero, muy útil para evitar accidentes en las maniobras de marcha atrás.

Otro factor importante a tener en cuenta si se adquiere este Peugeot E-308 es el pack especial de lanzamiento, que incluye un punto de carga EasyWallBox de 7,4 kW de potencia, extensión de garantía de 60 meses o 75.000 km, un tipo de interés preferencial para la financiación y un descuento de 1.210 euros (incluido en el precio final de 44.440 euros).