Dato sorprendente en 2024: dos nuevos coches sacan cero en las pruebas de seguridad

Las pruebas de seguridad EURO NCAP llegaron en el año 1997, en relación con sus siglas, estas corresponden con el Programa Europeo de Evaluación de Automóviles Nuevos, que en la actualidad es apoyado por varios países de la Unión Europea, entre los que se encuentra España, y que clasifica a los coches por estrellas según sus resultados.

Por ello, todo vehículo que llegue a los concesionarios de nuestro país habrá tenido que pasar por estas pruebas. Gracias a estos exámenes se ha conseguido que con el paso de los años los fabricantes muestren sus mayores esfuerzos para que sus vehículos sean lo más seguros posible, ya que la siniestralidad en las carreteras europeas es una asignatura pendiente para todos países, aunque en los últimos días se conoció que dos coches sacaron cero estrellas en el test.

¿Qué dos vehículos han obtenido un cero en el test EURO NCAP?

En primer lugar, es preciso indicar que las pruebas de ANCAP son de corte similar al test de EURO NCAP, solo que en este caso se comprueba la seguridad de los coches que se venden en el mercado de asiático.

Por tanto, el primer modelo que no ha obtenido ninguna estrella ha sido el Mahindra Scorpio, este coche de procedencia de la India carece de sistemas de prevención de colisiones y además el cinturón de la plaza central trasero no tiene banda pectoral. El otro vehículo es el MG 5, que no se vende en España, del que se percibieron fuertes fallos de seguridad en los cinturones de seguridad, así como, no cuenta con el airbag central

¿Cómo funciona el test Euro NCAP?

Este sistema de evaluación de los coches nuevos se compone de varias pruebas, llamadas ‘crash test’. En ellas se utilizan muñecos que representan cuerpos humanos dentro de los habitáculos de los vehículos, para evaluar los daños y las consecuencias.

En primer lugar, se realiza un golpe frontal contra una barrera a una velocidad del vehículo de 64 km/h. Después se lleva a cabo un choque en ambos laterales del vehículo a una velocidad de 50 km/h. Por último, desde 2009, los peatones son protagonistas de una prueba de seguridad y se simula un atropello con el coche circulando a 40 km/h. A su vez, también hay choques contra postes o de carácter trasero.

¿Cuál es su clasificación por estrellas de seguridad?

El resultado de los test EURO NCAP se agrupa en cinco categorías distintas que se agrupan por nivel de estrellas. Los vehículos que superan las pruebas con la mayor puntuación obtienen cinco estrellas, ya que reaccionan con buen rendimiento a las colisiones y tienen una buena tecnología para evitar estos siniestros.

Después vienen los automóviles calificados con cuatro estrellas, que protegen de la misma forma en los choques, pero no poseen mucha tecnología para evitar las colisiones. El siguiente nivel es el de tres, que ofrece buena protección a los ocupantes, pero carece de sistemas de prevención de colisiones. Por último, las calificaciones de 2 estrellas y una, hacen referencia a los vehículos que son más inseguros en caso de choque en el mercado.