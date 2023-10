El sistema que revolucionó la seguridad de los coches y que todos tienen en la actualidad

Corría el año 1978 cuando se presentó por primera vez el Sistema Antibloqueo de Ruedas de la mano de la compañía Bosch, también conocido bajo sus siglas en inglés ABS, ‘Anti-lock Braking System”. Gracias a él la seguridad en las carreteras de España aumentó considerablemente.

Por otra parte, todos los turismos que se fabrican dentro de las fronteras de la Unión Europeo deben contar con este sistema antibloqueo y que se incorpore de serie, esta medida está vigente desde el año 2004, aunque en el resto del mundo aún quedan entorno a un 25% de los coches que carecen de él.

¿Qué es el sistema de frenos ABS?

Este sistema hace referencia a las siglas en inglés ABS ‘Anti-lock Braking System’ que en español significa Sistema Antibloqueo de Frenos, por el cual se permite a los vehículos variar su fuerza de frenado para evitar que los neumáticos pierdan adherencia sobre la calzada y se sufran situaciones peligrosas.

Esta revolución se presentó en el año 1978, y aunque en un principio iba destinada a los aviones, la compañía Bosh lo empezó a comercializar y hoy en día es la base de todos los sistemas de electrónicos para los coches como los controles de tracción o de estabilidad.

¿Cómo funciona el ABS en un turismo?

Su proceso se lleva a cabo de manera conjunta con el sistema de frenado tradicional, ya que el ABS cuenta con unos sensores de velocidad en las ruedas que miden la velocidad de rotación de las mismas y envía dicha información al módulo de control del ABS.

Esta pieza cuando detecta que una o más ruedas pueden bloquease, interviene en unos milisegundos reduciendo la presión realizada sobre los frenos, con el fin de que estos no queden sin funcionamiento, así el coche no perderá tanta adherencia y su distancia de frenado no aumentará.

¿Cómo identificar que un sistema ABS está en mal estado?

Aunque los automóviles más modernos vienen equipados con una luz que avisa de un posible fallo en el ABS, hay varias circunstancias en las que podemos notar que la pieza ha comenzado a fallar.

En primer lugar, a la hora de la frenada si notas que se bloquean las ruedas fácilmente, puede suponer que el fusible del ABS haya fallado o que lo tengamos dañado. Entre los defectos más comunes de este sistema nos encontramos con la presencia de aire en el líquido de freno, los cortes en algunos cables de los sensores o que falle el interruptor de activación.