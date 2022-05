Si ya tienes una cafetera de cápsulas en casa, agradecerás contar con estos tres accesorios (¡por menos de 24 euros!)

Las cafeteras de cápsulas son un must en muchos hogares. No hay nada que nos guste más que un café expreso con todo su aroma y sabor cuando nos levantamos por la mañana, o esa taza después de comer que nos levanta el ánimo cuando no podemos dormir la siesta. No importa si somos realfooders o seguimos una alimentación low carb, el café es un imprescindible en la dieta de 8 de cada 10 españoles.

Aunque las cafeteras italianas sobreviven en los armarios, los modelos de cápsulas se han impuesto. Son compactos, limpios y fáciles de usar, por eso reinan en nuestras cocinas. Pero si quieres sacar el máximo rendimiento a tu cafetera y que te dure muchos años, hay algunos accesorios muy económicos que te ayudarán (¡y mucho!). En 20deCompras hemos seleccionado los más prácticos como el descalcificador más vendido de Amazon. Un producto con una valoración de casi cinco estrellas doradas entre los 16.000 usuarios que lo han probado.

Descalcificador para cafeteras. Amazon

Esta solución es un verdadero multiusos apropiado para todo tipo de cafeteras de cápsulas y para modelos expreso (¡incluso elimina la cal de la plancha!). Se trata de un lote de dos botellas, cada una de ellas para dos usos. Los expertos recomiendan descalcificar la cafetera cada tres meses por lo que este pack mantendrá en perfecto estado el electrodoméstico durante todo un año sin dejar regusto a vinagre tras la limpieza.

Sí, las cápsulas también se reciclan

Uno de los principales problemas de las cafeteras de cápsulas es qué hacer con ellas. Pero si tienes en casa un accesorio como este reciclador de Amazon, que solo cuesta 14 euros. Te permitirá separar el envase de aluminio del café en las cápsulas compatibles con Nespresso. Se puede lavar en el lavavajillas y el café puedes usarlo como abono para las plantas.

Coffee Out, reciclador de cápsulas de Nespresso Amazon

Una cápsula, 50 usos

Tener conciencia medioambiental es importante. Puedes reciclar, pero también hay accesorios que evitarán que compres las cápsulas de plástico o de aluminio. Tanto si tienes cafetera tipo Nespresso, como si es Dolce Gusto... ¿conoces las cápsulas rellenables? Este kit de Dolce Gusto tienen una vida media de 50 usos cada una. El pack de tres cuesta 9,99 euros, aunque puedes adquirir un lote de seis cápsulas por 13,99 en Amazon.

Capsulas recargables Dolce Gusto Amazon

Cómo organizar las cápsulas

Las cafeteras compactas ocupan poco espacio en la cocina, pero el problema llega cuando tenemos que almacenar las cápsulas: tenemos cientos: de café descafeinado, con cafeína, con mucha o poca intensidad... El mejor modo de guardarlas en un espacio que nos permita cogerlas fácilmente y que encaje con nuestra cocina. Hay varios tipos de soportes pero tenemos que elegir el que mejor encaje en la cocina. Si tu cafetera es Nespresso, esta es la cajonera más vendida en Amazon, no ocupa espacio y se coloca bajo la cafetera. Tiene capacidad para 50 cápsulas clásicas.

Almacenaje Nespresso Amazon

También puedes elegir dispensadores verticales en forma de estantería. Si eres del club Dolce Gusto, en Amazon también puedes encontrar modelos muy apropiados para guardar las cápsulas como este vertical que es el más vendido en el ecommerce. La base de fieltro y antiarañazos protege la mesa o la cocina superior agradable y limpia y su precio es muy ajustado.

Almacenaje de cápsulas Dolce Gusto Amazon

