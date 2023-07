Qué se come y por cuánto en los resturantes de la firma Gucci que tienen el sello del chef Massimo Bottura

Sin duda la casa Gucci es una de las grandes firmas de lujo que podemos encontrar en cualquier pasarela que se tercie y en las zonas comerciales más exclusivas de las grandes ciudades del mundo. Aunque ojo, porque el arte de Gucci también se come en sus restaurantes.

Aunque en España todavía no tenemos la suerte de poder degustar sus exclusivos platos, en Florencia, Tokio, Seúl y Beverly Hills podemos encontrar Gucci Osteria, el restaurante de la firma de moda creado con el prestigioso chef italiano Massimo Bottura.

Aunque Osteria Francescana es su buque insignia con tres estrellas Michelin, Bottura es la cabeza representante de la gastronomía de la casa Gucci con un chef corresponsal en cada uno de los destinos donde existen estas osterias.

Qué se come y por cuánto en los restaurantes de Gucci

Aunque dependiendo de la ubicación de cada restaurante la oferta gastronómica de Gucci Ostería varía, siempre podemos encontrar tanto carta como menú.

El propio chef ejecutivo de cada restaurante elige los platos en base a su experiencia personal y de base a los gustos locales. Por ejemplo, desde el restaurante de Florencia asegura que la chef Karime ha creado el menú "inspirado en su propia carrera internacional y viajes culinarios, así como en los orígenes globales y la experiencia de su equipo y su pasión por el arte y la música. Ella desafía la percepción tradicional de la cocina italiana, creando versiones divertidas de platos clásicos".

En la carta del restaurante italiano de Gucci podemos encontrar platos que oscilan entre los 30€ y los 65€ con opciones como pastas, ragú, pescados y algo de marisco.

Por su parte, en cuanto a los menús degustación podemos encontrar tres opciones: Short Journey in Osteria con cinco pases que tiene un precio de 150€ por persona sin maridaje y de 240€ por persona con maridaje, Our Souvenirs, con 7 pases por 170€ sin maridaje y 280 con, y por último Our New Memories, con nueve pases por 200€ por comensal sin maridaje y 340 con maridaje.

