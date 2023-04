La cocina italiana va mucho más allá de la pasta y la pizza, puesto que en el país de 'la bota' gustan del buen comer, y de mantener las tradiciones que han ido atesorando generación tras generación. Italia posee una diversidad cultural de norte a sur que enriquece también su gastronomía, algo que se refleja claramente en la variedad de establecimientos 'típicos' en los que empaparnos de su esencia.

Si viajas allí, o simplemente quieres conocer su historia a través de la puesta en escena de sus locales de comida, toma buena nota de los más auténticos. Osteria, rosticceria, trattoria… cada uno de ellos muestra una trocito de la cultura italiana, tan parecida a la nuestra puesto que forma parte de la denominada (y aplaudida) gastronomía mediterránea.

1- Osteria, breve pero intensa

Apenas dos o tres platos del día en función de lo que los propietarios escogen en el mercado, cocinado al momento, fresco, y con un precio fijo... En las osterias, que suelen ser locales rústicos con mucho encanto, no es habitual encontrar un menú completo ni tampoco una carta elaborada e interminable.

Osteria típica en el centro de la ciudad italiana de Pisa. Getty Images

Aunque el planteamiento de estos establecimientos es sencillo, y sólo hay dos o tres posibilidades cada día, la calidad es su gran máxima. No tienen grandes pretensiones, pero eso no significa que las osterias no sirvan comida casera de buena calidad.

¿Por qué una oferta gastronómica tan limitada? En origen, estos locales típicos eran lugares de reunión en los que se bebía vino (Italia es el principal productor de vino del mundo) y se servía algo de picar para entretener el estómago. Hoy en día, la fórmula ha ido evolucionando y son lugares en los que se pueden degustar las grandes recetas tradicionales, aunque de forma limitada.

2-Trattoria

La trattoria es el restaurante familiar por excelencia en Italia. En ella, las recetas que se sirven han ido pasando de generación en generación, y es frecuente ver en la cocina a las madres o las abuelas. Los hombres se reservan el trato con el público y la atención a las cuentas.

Es curioso cómo en algunas trattorias puede verse a las mujeres elaborando pasta frente a los clientes, lo que le da al establecimiento un aire absolutamente cercano, y esa sensación de encontrarnos 'en casa'.

Se trata, en este caso concreto, de una experiencia gastronómica de lo más rústica, en la que la gran baza es la naturalidad. Por lo que respecta a la comida, suele ser de elaboración casera, y con unos precios muy asequibles (que no implican la pérdida de calidad ni de cantidad).

Las trattorias son restaurantes familiares en los que se sirve comida casera tradicional. iStockphoto

El ambiente de la trattoria es informal, y suelen ser locales relativamente pequeños puesto que están gestionados por los propios miembros de la familia.

3- Tavola calda o 'mesa caliente'

Las tavola calda son tabernas de pequeñas dimensiones en las que puedes almorzar platos simples, calientes, pero que tienen como filosofía el consumo rápido. Llegas, comes algo en unos minutos, y te marchas.

La comida en estos lugares es casera, regional, de precio muy asequible, y en ocasiones con un ambiente algo desaliñado. El objetivo no es sorprender con la decoración, sino atender a las necesidades de picar algo rápido y seguir tu camino. Es habitual que se pueda comprar la comida para llevar.

4- Pizzeria, ineludible

Las pizzerias en Italia son como restaurantes que sirven de punto de reunión familiar. Además de gran variedad de pizzas (puede haber hasta 80 diferentes), podrás pedir otros muchos platos en su carta. Pizzas finas, sencillas (con pocos ingredientes como la típica Margarita -tomate, mozzarella, orégano y albahaca-) y casi todas elaboradas en horno de piedra.

Las pizzas en Italia, de masa fina, suelen prepararse con pocos ingredientes. iStockphoto

Otras modalidades, en las que se venden porciones para llevar o tomar en el local, son las denominadas 'pizzerias al trancio'.

5- Ristorante, más top

Los ristorante en Italia son establecimientos mucho más profesionalizados, que conservan en muchos casos la esencia de su cultura pero en los que el personal son camareros y cocineros expertos, y en los que hay un equipo más numeroso atendiendo al clientes. El ambiente es más formal. Los establecimientos poseen una decoración elaborada, son más elegantes y espaciosos, circunstancias éstas que se reflejan en los precios de sus cartas.

6- Paninoteca/Tavola fredda

Con el espíritu de la 'mesa fría' típica del norte de Italia, las paninotecas (también denominadas 'tavola fredda') son lugares pequeños con un gran mostrador en el que se ofrece a los clientes bocadillos, sandwich, panini, ensaladas de pasta y todo tipo de platos fríos ya preparados para llevar. También ofrecen bebidas.

7- Rosticceria vs asador

La rosticceria es un asador absolutamente informal en el que normalmente (y fundamentalmente) encontramos pollos, aunque también venden algunos tipos de pasta o pescado, además de ensaladas como guarnición. En estos locales sólo se ofrece la posibilidad de comprar comida para llevar, no para consumir en el establecimiento.

Las rosticcerias sirven, básicamente, pollos asados para llevar. iStock

La comida preparada de las rosticcerias es más típica en el sur de Italia y su precio es muy asequible.

