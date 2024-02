El restaurante para solo seis comensales con estrella Michelin especializado en sushi donde vivir una auténtica experiencia nipona

Pocos restaurantes de comida japonesa en España pueden ofrecer una experiencia como la de Kiro Sushi, localizado en la calle Emilia Pardo Bazán 5 de Logroño. Se trata de un local íntimo y minimalista decorado con madera al estilo japonés donde caben solo seis comensales que se sientan frente a la barra donde el itamae prepara a tiempo real el menú.

Kiro Sushi es una propuesta de Félix Jiménez, un cocinero riojano con más de 15 años de experiencia en comida japonesa. Toda esa formación se materializa en 2015 con la apertura de Kiro Sushi. Los comensales no solo degustan la autenticidad japonesa sino que la presencian en directo al estar a menos de un metro de la tabla de madera donde el chef desliza con destreza el cuchillo para cortar el pescado y monta con sumo cuidado los nigiris.

Qué se come en Kiro Sushi

Este selecto restaurante cuenta con una estrella Michelín y dos Sol Guía Repsol y se degustan los bocados más exquisitos de la gastronomía japonesa. El chef elabora con precisión y minuciosidad los nigiris de carnes distinguidas como el chutoro (la parte más grasa del atún) o de Wagyu. Algunos son elaborados con productos autóctonos como el nigiri de lubina canaria o de salmonete de Galicia. Otros platos imprescindibles son la anguila al estilo Unagi o Kabayaki y el Tamagoyaki, una tortilla de huevo asado con la que se finaliza la barra de sushi.

Por cuánto se come en Kiro Sushi

El menú de Kiro Sushi es cerrado y una vez hecha la reserva a través de su página web se paga por adelantado 150 euros por comensal. El calendario de reservas se abre el primero de cada mes a las 10.00 am. El menú no es apto para celiacos y no se sirven bebidas alcohólicas para hacer más pura la experiencia gastronómica.

