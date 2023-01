El restaurante de lujo de Marbella donde Eva Longoria celebró la Nochevieja

Nota Blu New Brasserie.

La conexión entre la estadounidense Eva Longoria y España vuelve a ponerse de manifiesto. El pasado noviembre, la actriz visitó Oviedo junto a su familia para recibir la medalla del Real Cuerpo de la Nobleza de Asturias. Una condecoración ligada a su herencia asturiana, ya que sus antepasados por parte de padre vivían en Longoria, un pequeño pueblo de la región. Para celebrar Nochevieja, Eva no visitó Asturias, pero sí se dejó caer por España para celebrar la entrada en 2023 en uno de los restaurantes más lujosos de Marbella.

Se trata del recién inaugurado Nota Blu New Brasserie. No es la primera vez que Eva se deja ver en los restaurantes de Casanis Group, este verano ya disfrutaba del ambiente y el buen clima de la ciudad en los otros tres restaurantes del grupo; MAMZEL, La Plage Casanis y Casanis Bistrot. Ha sido en año nuevo cuando la actriz y filántropa ha escogido Nota Blu New Brasserie, restaurante al que ya acudió en su inauguración este octubre.

El menú de año nuevo que disfrutaron estaba compuesto de ostras, foie, lubina en croute y chuleta de ternera blanca con salsa de morillas, todo ello armonizado con el mejor champagne de Ruinart Brut.

Cocina tradicional francesa

En octubre de 2022 nace Nota Blu New Brasserie, de Casanis Group. El cuarto restaurante que el grupo aporta a la ciudad malagueña un concepto de gastronomía francesa renovado.

Su nombre viene inspirado por la mítica blue note del jazz, y de este género musical surge el concepto, inspiración que Zazou Belounis, propietario y CEO del restaurante, ha usado para dar nombre a este espectacular concepto.

La cocina tradicional francesa es su mayor legado. El chef ejecutivo y socio de Casanis Group, Fabian Cangas, elabora platos de toda la vida aplicando una nueva perspectiva. Sus viajes por todo el mundo y su experiencia le permiten añadir expresividad y frescura a platos clásicos de la cocina tradicional francesa. La influencia mediterránea aporta diversidad a multitud de platos. Como en todas sus propuestas, Cangas se centra en la calidad del producto, la sencillez y el sabor, su sello de cocina pura.

