La receta fácil española que está entre los 15 mejores platos tradicionales del mundo

Para despedir el año, la guía de viajes Taste Atlas lleva a cabo un ránking gastronómico, en el que evalúa los platos típicos de cada país del mundo. El curry japonés, la picaña brasileña y las almejas portuguesas al Bulhão Pato son los tres mejores platos típicos del mundo, según los expertos gastronómicos de la guía.

Taste Atlas también ha tenido en cuenta la gastronomía española a la hora de hacer esta lista. La guía ha clasificado la comida de España como la tercera mejor de todo el mundo, según los votos de la audiencia a los diferentes ingredientes, platos y bebidas. También algunos platos han alcanzado altos puestos en el ránking. Entre ellos, destaca una tapa clásica y sencilla, que ha alcanzado el puesto número 13 en la lista.

Se trata de las gambas al ajillo, una de las tapas más sencillas y deliciosas de la gastronomía española. Por lo general, este plato se prepara en cazuela de barro y, para hacerlo, se utilizan ingredientes básicos: gambas frescas, ajo, cayena, aceite y sal. No hace falta más para conseguir un plato delicioso, que ya ha dado el salto al panorama internacional gracias a su sencillez y su sabor.

Los mejores restaurantes donde comer gambas al ajillo

Además de reconocer esta tapa por su sabor y su tradición, TasteAtlas ha querido hacer una recopilación de los mejores lugares donde disfrutar de unas buenas gambas al ajillo. Esta guía de viajes ha recogido la opinión de críticos gastronómicos de todo el mundo y ha llegado a la conclusión de que las mejores gambas al ajillo se comen en el restaurante La Casa del Abuelo, en Madrid.

Le siguen de cerca el restaurante Vinitus, en Barcelona, y el Restaurante Ispal, en la ciudad andaluza de Sevilla. Para acompañar esta tapa, la guía TasteAtlas recomienda un vino D.O. Rías Baixas, el maridaje ideal para platos de marisco.

Aunque se disfruta principalmente como tapa en restaurantes y tabernas, no hay motivo para que no se pueda preparar en casa, pues es uno de esos platos que, aunque casi no requieran esfuerzo, siempre salen bien.

Gambas al ajillo Ingredientes 400 g de gambas 4 dientes de ajo 5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 1 cayena Sal

Elaboración Preparamos todos los ingredientes. Cortamos el ajo en láminas y pelamos las gambas. Calentamos el aceite a fuego medio-alto junto con la cayena. Agregamos el ajo y lo dejamos chisporrotear. El ajo debe dorarse, pero debemos tener cuidado de que no se queme. Agregamos las gambas y sazonamos. Cocinamos aproximadamente 2 minutos. Revolvemos continuamente mientras se cocinan. Retiramos del fuego y servimos acompañado de pan crujiente.

