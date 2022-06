El menú del restaurante donde Johnny Depp se gastó 58.000 € en una cena tras ganar el juicio contra Amber Heard

Seis semanas de juicio y una condena millonaria. La batalla jurídica entre los actores Johnny Depp y Amber Heard se saldó con victoria para el primero: Heard tendrá que pagarle una indemnización de 15 millones de dólares por difamación, aunque Depp también deberá ingresarle a su expareja una cuantía de dos millones. Un triunfo en el juicio más mediático de la historia que el actor natural de Kentucky (EE UU) celebró sin escatimar en gastos en una cena con 20 amigos en Birmingham (Reino Unido): pagó una cuenta de 58.000 €. Pero, ¿cuál fue el restaurante en el que desembolsó tanto dinero?

Se trata de Varanasi (184 Broad St, Birmingham B15 1DA), uno de los más reconocidos a nivel europeo en lo referente a la cocina india. De hecho, su eslogan es "explora los ricos sabores y texturas de la auténtica cocina india".

Su excelente nivel gastronómico le ha permitido formar parte de la lista de los viajeros 'Best of the Best 2021' elaborada por TripAdvisor. Y es que si no eres fan de la cocina india, este local también destaca por su diseño: es el restaurante más grande de Birmingham con tres plantas y con capacidad para un máximo de 350 personas, una decoración de autor y puertas arqueadas.

El menú que pudo degustar Johnny Depp

"La persona de la que más se habla en el planeta ahora mismo cenó en nuestro restaurante anoche", publicó en Instagram el restaurante Vanarasi. A buen seguro, Depp disfrutó de la cena en una de las diferentes salas privadas con las que cuenta el local. En ella disfrutó de un menú que está en continua evolución en función de la época del año y de las nuevas ideas de los chefs.

Varanasi ofrece a los clientes dos tipos de menú degustación. Estos son los platos que incluye uno de ellos:

Menú Shahi Dawat

​Apertivo: bandeja de pan papadu, con chutney, típica compota de la cocina india.

Entrante: pollo kasturi tikka.

Platos principales: murgh masala (plato combinado de espcias indias), railway lamb (cordero picante con curry), king prawn bhuna (gambas con curry, tomate y cebolla), pickled okra masala (plato donde el ingrediente principal es el quimbombó), boondi raita (especie de yogur indicio con especias y boondi, un tipo de garbanzos fritos), pilau rice: bol de arroz con especias ideal para acompañar y Naan (pan plano elaborado con harina de trigo).

Postres: rasamalai (postre cremoso elaborado con paneer, un tipo de requesón, una crema de leche dulce y jugo de malai), panna cotta de mango y fresa y tarta de queso crumble con natillas y ruibarbo.

Los comensales también pueden pedir platos al gusto seleccionados en la carta. En ella hay una selección de boles de curry y de platos variados con carne, pescado y marisco.