Así es 'Realfooding To Go', el delivery de 'comida real' donde ya puedes pedir a domicilio los productos de Carlos Ríos

Cada vez que Carlos Ríos, el creador del movimiento Realfooding, saca un nuevo producto, arden las redes. Aunque la idea de la lucha contra los ultraprocesados comenzó con buen pie, las críticas han comenzado a acompañar al nutricionista.

Crema de cacao, helados, un refresco de cola, un croissant y hasta una gama de yogures en alianza con Danone. Hay quienes denuncian que la industria alimentaria a la que tanto criticaba Ríos ha acabado siendo su aliada, asegurando que le ha ofrecido al nutricionista una fórmula infalible de monetizar su causa.

Los usuarios de redes sociales han puesto en duda estos productos, que muchos consideran aún más perjudiciales que lo que el movimiento denomina como ultra procesado. Argumentan que se vende como algo saludable algo que no lo es ni se espera que lo sea y que son productos de capricho, puntuales, de los que no se espera un aporte nutricional sino un placer, una experiencia o cumplir un antojo.

Algunos incluso llegan a calificar el movimiento de clasista y acusan a Ríos de buscar el beneficio económico por encima de la salud nutricional de sus usuarios, multiplicando el precio original de un producto solo por añadir el sello realfooder.

Pero, a pesar de todas las críticas y en pleno auge de la polémica, Carlos Ríos no deja de crear nuevos proyectos. Esta vez con un nuevo sector en su negocio: Realfooding To Go, un servicio de comida real a domicilio.

Este delivery se propone como una alternativa más saludable a la oferta actual de comida a domicilio 'fast-food', reuniendo algunos de los platos más populares del movimiento, como pueden ser el pollo al aroma Ras al Hanout, la lasaña de berenjenas o incluso una hamburguesa realfooder. Además, con este servicio, los usuarios pueden adquirir los productos de la gama Realfooding, como el helado, el queso untable o el AOVE untable.

Por supuesto, todos los productos prometen cumplir los estándares del Realfooding, huyendo de los enemigos acérrimos de este movimiento: los aditivos, azúcares añadidos, ultraprocesados, grasas hidrogenadas, harinas o aceites refinados.

Este nuevo servicio de comida a domicilio comienza a ser accesible desde la web realfoodingtogo.com y desde Glovo, y empieza su actividad, por el momento, en Madrid. Más adelante, Carlos Ríos prevé aumentar este servicio al resto de España progresivamente.

“Este delivery nace con el objetivo de ser una alternativa saludable a la larga lista de opciones insanas que existen actualmente y para aquellos días en los que no tenemos tiempo de cocinar”, señala Ríos, el guía espiritual de este movimiento.

